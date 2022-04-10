Война в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий Тука

Даже если будет устранен Путин, война в Украине сразу не кончится / Фейсбук Александра Черненко

На сайте Главред состоялся чат с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывшим главой Луганской ВГА Георгием Тукой. Общаясь с читателями, он рассказал, чем и когда может закончиться война в Украине, насколько вероятно повторное наступление России на Киев, допустит ли Запад проигрыш нашей страны в этой войне, почему устранение Путина не решит проблему и не остановит боевые действия, почему Россия вполне может распасться в ближайшее время на несколько государств и от какого единственного условия это зависит, а также почему украинцев ждет еще немало страшных новостей вроде массовых расстрелов гражданского населения в Буче.

Подаем стенограмму чата с Георгием Тукой.

Антон (Киев): Является ли отступление российских войск от Киева окончательным? Когда и при каких условиях Россия может осуществить повторную попытку взять Киев?

Георгий Тука: Отход российских войск от Киева не является окончательным. Вероятность повторной попытки взять столицу я оцениваю в 40%.

Это будет зависеть от тех успехов и неудач, которые будут у российской армии на востоке и юге Украины. Ведь войска РФ отведены от Киева не на отдых, а для того, чтобы усилить вооруженные силы РФ на других направлениях. Если на других направлениях они достигнут успеха, огромная вероятность, что они снова будут наступать на Киев. Если потерпят поражение (а я убежден, что на востоке и юге они получат по морде), вероятность второй атаки на столицу будет минимальной.

Vinno: Коридор в Крым по суше де-факто уже проложен Россией. Насколько вероятно, что Украине во время второй фазы войны, которая в ближайшие дни может начаться, но теперь уже на востоке и юге, удастся отбить захваченные территории? Если вдруг не удастся – что тогда?

Георгий Тука: У меня нет никакого сомнения в том, что перед ВСУ стоит задача разбить тот коридор в Крым, который, по сути, уже проложен Россией. Верю в то, что эта задача будет выполнена успешно.

Главред: Пока ни одного крупного города, прежде всего, ни одного областного центра, которые расположены вдоль этого "коридора", кроме Херсона, России так и не удалось захватить. Какие шансы у РФ взять Одессу, Николаев и другие?

Георгий Тука: Да, действительно, России не удалось взять ни одного крупного города военным путем. Херсон РФ взяла фактически без боев – мне вообще не понятно, как так произошло, почему российской группировке удалось беспрепятственно осуществить рейд.

В современной военной теории есть два способа захвата больших городов:

длительная осада и изоляция;

физическое уничтожение населения и города, как россияне поступили в Грозном, Алеппо, а теперь делают в Мариуполе.

Поэтому возникает вопрос, каким образом Вооруженным силам Украины освобождать города, которые сейчас контролируются Россией. Убежден, что ВСУ не будут идти вторым путем, который, как правило, выбирают россияне.

Херсон ВСУ вполне могут окружить. В таком случае российские группировки, которые сейчас находятся в городе, рискуют попасть в оперативное окружение, то есть в "котел". В случае возникновения такой угрозы командование ВС РФ может принять решение об отводе своих войск из Херсона, чтобы не оказаться в оперативном окружении. И тогда Херсон будет освобожден без значительных боев непосредственно в самом городе.

Георгий Тука / УНИАН

Timka: Как, по вашим оценкам, может дальше развиваться война в Украине, по каким сценариям?

Георгий Тука: Русские не успокоились и не успокоятся. Даже если сейчас Вооруженным силам Украины удастся их вытеснить на позиции, на которых они находились до 24 февраля, то есть на территорию Беларуси, Российской Федерации и ОРДЛО, это вовсе не означает, что после определенного усиления и перегруппировки, а также после пополнения живой силы снова не будет нанесен удар по Украине. Ведь риторика российских пропагандистских каналов до сих пор остается неизменной: они уже оправились после первых двух-трех недель и осознали, что никакой победный парад в Киеве не состоится, то есть победный угар исчез из риторики, и они настраиваются на длительную войну – на войну до последнего украинца.

Главред:Что будет в случае другого сценария – если сейчас нам не удастся полностью отбить юг и восток, и Россия захватит новые территории?

Георгий Тука: Тогда нам придется накапливать силы и продолжать бить русских. Кстати, с моей точки зрения абсолютно логично начать диверсионную борьбу на территории самой России и Беларуси. Не понимаю, почему этого до сих пор не происходит.

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Главред: Другой вариант. Допускаете ли вы, что мы можем не только оттеснить русские войска на позиции, которые были до 24 февраля, но и подвинуть их с оккупированной части Донбасса и Крыма? Или это слишком оптимистичные ожидания?

Георгий Тука: Нет, это абсолютно реально. Ведь и мы, и весь мир увидели реальное состояние и реальные возможности "второй армии мира" – ее можно бить. Да, при этом мы несем большие потери, как во время любой войны. Но миф о непобедимой русской армии разрушен здесь, на украинских землях. Именно поэтому уже ни у кого нет единой позиции, что только дипломатическим путем можно решить проблему с Россией.

Lurdes: По вашему прогнозу, когда закончится война в Украине? Сколько она еще может длиться – до мая, до осени, до конца года, годами?

Георгий Тука: С моей точки зрения, этот процесс будет долгим. Война точно не закончится ни за месяц, ни за три. Дай бог, чтобы она закончилась за два-три года. Не исключено, что война с Россией затянется даже на дольше.

Как бы там ни было, Украина имеет дело с очень сильным врагом. И, несмотря на те огромные потери, которые Вооруженные силы Украины нанесли России (речь идет именно о военной технике, "железе"), в масштабах Российской Федерации эти потери пока не являются критическими. И считать, что ВС РФ понесли существенные военно-имущественные потери, не стоит – это не так.

Человеческие потери со стороны России за этот месяц были довольно существенными. Именно поэтому она и начала процесс переформатирования личного состава и мобилизации. Вместе с тем, известно, что огромное количество орков, которые уже побывали в боях на территории Украины, отказываются заходить сюда повторно – все-таки им хочется еще немножко пожить. И эта волна начинает распространяться на тот личный состав ВС РФ, который здесь еще не был. Поэтому "петушиный задор" россиян постепенно сходит на нет.

Мне кажется, что именно благодаря деморализации личного состава в конечном итоге может быть достигнут наибольший успех Украиной, а не благодаря нанесению ущерба материально-техническому обеспечению российского войска.

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Главред: Могут ли россияне усилить свою армию за счет сирийцев (которых якобы планировалось отправить в Украину 16 тысяч человек), белорусов и других? И как это повлияет на ситуацию?

Георгий Тука: Такое усиление действительно может произойти. Но вряд ли в таких больших объемах, как об этом говорится.

Американская разведка накануне вторжения заявляла, что вблизи границы с Украиной было накоплено 140-160 тысяч личного состава войск РФ. Россияне говорили о том, что ориентировочное количество сирийских наемников может составить 16 тысяч человек. Но даже 16 тысяч – это всего 10% от той численности ВС РФ, с которым мы уже имели дело. И это почти столько, сколько у русской армии безвозвратных потерь, то есть убитых за месяц войны. Поэтому ВСУ понадобится всего-навсего одна неделя для полного уничтожения сирийских наемников.

А, кроме погибших, есть и возвратные потери, то есть раненые, но и они на время становятся нетрудоспособными. И соотношение "двохсотих" к "трьохсотым" обычно составляет 1:3 или 1:4. А в докладах россиян говорилось, что иногда составляло даже 1:7.

Следовательно, если во время боевого столкновения погибло 10 россиян, то около 50-70 получили ранения.

Shevchenko: Чем второй этап войны – на Донбассе, востоке и юге – будет сложнее, чем первый для Украины?

Георгий Тука: Второй этап войны – на востоке и юге – может существенно отличаться от первого большими объемами использования российской авиации, ракет и дальнобойной артиллерии. То есть Россия все эти средства будет использовать более активно.

При этом будет уменьшена тактика, потому что уже даже у россиян спали "розовые очки" – они поняли, что никто их с цветами встречать в Украине не будет. Никаких бравурных рейдов танковыми колоннами уже осуществляться не будет.

Лис Микита: Как бы вы оценили метаморфозы и трансформации имиджа российской армии за последний месяц – от "второй сильнейшей в мире" до "сборища мародеров, насильников и убийц"? Что это изменит для России?

Георгий Тука: Имидж российской армии действительно изменился. Но следует различать оценки, которые даются рядовыми гражданами, политиками и профессиональными военными. Однозначно можно утверждать, что миф о непобедимой российской армии полностью разрушен в восприятии всех без исключения, в том числе военных экспертов. Но не следует очаровываться кадрами, как "Байрактары" уничтожают колонны русских танков, или как эти танки тонут в болотах. Да, эти видео приводят к повышению мотивации гражданского населения, но мы при этом начинаем недооценивать врага. Такое отношение к врагу порой приводило к необратимым потерям в ВСУ. Ведь обилием такого сатирического видео выстраивается искаженный образ врага как придурковатого идиота, который подставляется под обстрелы, не сопротивляется, убегает при первой возможности и топится сам или топит технику. За неадекватное восприятие врага наши военнослужащие иногда допускали ошибки, за которые даже приходилось платить собственной жизнью.

Георгий Тука / УНИАН

Сергей: Станет ли Буча и зверства русской армии в пригороде Киева точкой невозврата, переломным моментом? Если да – что конкретно это изменит? Есть ли риск, что мировое сообщество привыкнет к жутким кадрам из Украины, как привыкла и к Сирии, и к другим войнам, сможет ли мир вернуться к своей привычной жизни, пока параллельно в центре Европы будут истреблять целый народ?

Георгий Тука: К сожалению, нас ожидает еще много страшных новостей из других населенных пунктов, которые были оккупированы российскими войсками. Просто Буча стала первой, откуда мы увидели жуткие кадры массовых жертв среди гражданского населения.

События в Буче шокировали не только Украину, но и США, Европу и некоторые другие страны. Не буду говорить обо всем мире, потому что это не так.

Например, мы начинаем слышать сообщения из освобожденного Гостомеля, где в одном из гаражей были найдены тела 11 гражданских. И, как рассказали местные жители, это были последствия тренировки российских снайперов. Убежден, что таких находок будет еще очень много по всей территории нашей страны, где прокатилось русское чертово кубло.

Мир действительно скоро привыкнет к жертвам и трагедии в Украине так же, как в свое время он привык к трагедии в Алеппо. Это неизбежно. Если переходить к прагматизму и цинизму, то надо уже сейчас как можно эффективнее использовать шоковое состояние европейцев, американцев и других наших зарубежных партнеров, чтобы добиваться наиболее эффективных действий по помощи ВСУ.

Mamaj: Не будет ли дальше на левобережной Украине так, как в течение последних восьми лет на Донбассе?

Георгий Тука: В целом на Левобережье ситуация сейчас более-менее контролируемая и спокойная. Подавляющее большинство населенных пунктов освобождено. Но не хочу никого убаюкивать, поэтому и говорю, что есть большая вероятность того, что враг снова может вернуться на разные берега Днепра. Это будет зависеть от последствий тех боев, которые уже вот-вот начнутся на востоке и юге Украины.

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Konn: Если украинским войскам удастся потеснить российскую армию на Донбассе, как их будут воспринимать в Луганской и Донецкой областях, на оккупированных территориях? Что сделала российская пропаганда с сознанием местного населения, не развернут ли местные zомбі мощное партизанское движение против Украины?

Георгий Тука: Мощного партизанского движения там не будет. Партизанские движения преимущественно строятся на идейных людях, а большинство идейных, или, как вы пишете, zомби, находятся сейчас в составе 1-го и 2-го армейских корпусов.

К тому же, примерно за месяц до начала масштабного вторжения РФ на оккупированной части Донбасса началась мобилизация. Она проводилась грубо и абсолютно не вызвала подъема у местного населения. Никаких очередей в военкоматы там не было, никаких желающих "защитить родную землю". Более того, известно, что патрули в ОРДЛО отлавливали мужчин, заставляя брать в руки оружие и воевать. Кто-то из тех, кто попал на войну таким путем, добровольно сдается в плен при первой же возможности. Но кто-то, кто был принудительно мобилизован, не имел никакого желания воевать против Украины и не успел сдаться в плен, погибал во время боевых действий – война есть война.

Поэтому ожидать, что на ныне оккупированных частях Донецкой и Луганской областей начнется какое-то мощное партизанское движение, не стоит.

Вместе с тем, следует учитывать, что большое количество населения, которое сейчас живет на оккупированных территориях, будет воспринимать появление украинских военных, мягко говоря, настороженно, потому что за эти восемь лет мозг был промыт невероятно.

Впрочем, это отношение местных очень будет зависеть от того, как себя будут вести ВСУ или Нацгвардия. В 2015 году я был вовлечен в создание подразделений военно-гражданского сотрудничества. Эта практика была заимствована у наших американских партнеров – так они выстраивали отношения между своими военными и гражданским населением в Афганистане. Высокая эффективность такой работы была продемонстрирована на освобожденных территориях Донетчины и Луганщины. Если выстраивать отношения с населением на освобожденных территориях по такой схеме, убежден, не будет значительного агрессивного сопротивления. Конечно, какое-то сопротивление будет, этого не избежать. Будут и диверсионные группы, будут и плевки в спину. К этому следует быть готовыми. Соответствующую работу должны провести командиры воинских подразделений, в т. ч. с личным составом.

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Иванько: Как долго, по-вашему, осталось Путину? Жить, править, воевать? И решит ли проблему (остановит ли войну) его устранение, учитывая то, как проявились за последний месяц русские?

Георгий Тука: Сколько осталось Путину, знает лишь Господь.

Вообще, я считаю ошибкой персонализацию тех политических процессов, которые происходят в отношениях России и Украины. Поэтому надежды на то, что завтра Путин гикнется, а послезавтра россияне освободят все захваченные территории, напрасны.

Годы работы российской пропаганды на территории РФ привели к крайне тяжелым изменениям в мировоззрении "глубинного народа". Российские оппозиционные каналы, которые работали на платформе YouTube, недавно спрашивали у граждан РФ об их отношении к нападению России на Украину – 90% жителей российской глубинки отвечали, что искренне поддерживают действия российской власти в отношении Украины, верят в справедливость и непогрешимость собственных вооруженных сил. Более того, часто звучат призывы "бей хохлов до полного уничтожения".

Следовательно, надеяться на то, что после того, как исчезнет одна персона, изменится мировоззрение целого общества, было бы неразумным.

Россиянам хотят – они этого или нет – придется пройти через болезненный процесс узнавания правды, осознания своей роли и ответственности за все, что произошло. Закончиться все это должно будет общенациональным покаянием русского народа, как это происходило в Германии после Второй мировой войны. Этот процесс был начат в Германии сразу после поражения, но достиг финального момента лишь в 60-е годы, когда поколение молодых немцев, которые росли неотруєними нацистской пропагандой, начало массово менять мировоззрение немецкого общества.

В любом случае это не будет быстрый процесс.

Вера Мик.: Почему Запад медлит с помощью Украины тяжелым вооружением? Только ли тут дело в страхе перед Путиным или его ядерным оружием? И решится ли когда-то Запад на более ощутимую помощь Украине?

Георгий Тука: Западные политики действительно боятся Путина и его угроз ядерным оружием, и это не секрет. Во время работы в правительстве я много общался с американскими, британскими, европейскими профессиональными военными, и они действительно боялись, что когда-то условный Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия. И никто из них не хочет такого развития событий, потому что никто понятия не имеет, чем все завершится, если ядерный удар будет нанесен.

Вместе с тем, уровень этих опасений на Западе постепенно уменьшается. Уменьшение страха параллельно будет укреплять веру в победу ВСУ и приводить к наращиванию военной помощи Украине.

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Kinder: Объективно – насколько мы сейчас близки к созданию "Херсонской народной республики" или "Харьковской народной республики"?

Георгий Тука: Никаких перспектив создания "Харьковской народной республики" или "Херсонской народной республики" в ближайшее время нет. Тем более, о Харькове сейчас вообще нечего говорить. А потуги оккупантов на Херсонщине с введением рублей, переводом образования на российские стандарты, назначением собственных представителей псевдомерами и тому подобное тоже не будут иметь успеха. Россия откатала эти механизмы на оккупированной части Донетчины и Луганщины, а сейчас пытается сломя голову реализовать все это на Херсонщине.

Но для того, чтобы этот процесс был эффективным, нужна массовая поддержка местного населения, а такой поддержки нет и не будет ни на территории Харькова, ни на территории Херсона. Поэтому попытка реализации такого сценария абсолютно провальна.

polit_ua: Насколько вероятно, что война перекинется на территорию РФ? И стоит ли уже сейчас форсировать такое развитие событий?

Георгий Тука: Диверсионные акции на территории РФ уже должны происходить, как по мне.

А что касается применения ВСУ, то, с моей точки зрения, во-первых, Украина имеет полное юридическое право, во-вторых, имеет полное моральное право, а, в-третьих, имеет возможности нанести удары по объектам военной инфраструктуры на территории и России, и Беларуси.

Я не понимаю, почему до сих пор мы не нанесли таких превентивных ударов (авиационных, артиллерийских) по российским и белорусским объектам военной инфраструктуры, которые используются россиянами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. У нас есть возможности разрушить аэропорты, нефтеперегонные заводы на территории Беларуси, железнодорожные узлы... Решение о неприменении таких мероприятий, как по мне, зависит исключительно от политического руководства страны.

При этом я могу объяснить, почему до сих пор не нанесен удар по Крымскому мосту, который имеет огромное символическое значение для России. Подавляющее большинство наших граждан не понимает уровень защиты этого сооружения. Когда я работал в министерстве, получал разведывательную информацию: осознавая значение этого моста, россияне предприняли невероятные меры безопасности. Это касается и систем ПВО, которые развернуты вокруг этого сооружения, а это значит, что нанести ракетно-бомбовый удар с воздуха крайне сложно. Единственный способ, как мне говорили военнослужащие, это массовое использование дронов-камикадзе. Условно говоря, нужно одновременно запустить 200 дронов-камикадзе. Пусть сотню из них россияне смогут сбить, но другая сотня все равно попадет в цель.

Нанести удар с моря также будет сложно, потому что мост охраняется как ВМС РФ, так и спецотрядами российских подводников. Россия готовится к таким действиям со стороны Украины, а потому там развернута колоссальная система защиты с применением не только большого количества личного состава, но и технических средств.

Крымский мост – это одновременно один из наиболее уязвимых и наиболее значимых стратегических объектов современной России.

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Лаврентий: Какая судьба, на ваш взгляд, ждет Россию? Сохранится ли она в нынешних границах?

Георгий Тука: Россия должна исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она сейчас существует. Она должна превратиться в ряд независимых государств.

Когда мне говорят, что это утопия, я всегда отвечаю, что прекрасно помню состояние РФ в начале 90-х годов. Тогда Уральская народная республика во главе с губернатором даже напечатала свои деньги. Тогда Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов тогдашнего Аэрофлота. Тогда было провозглашено создание Дальневосточной народной республики. Тогда опросы населения Калининграда свидетельствовали о том, что более 90% считали себя частью ЕС, а не России. Я все это прекрасно помню.

Поэтому распад РФ вполне возможен.

Главред: Может ли война в Украине стать толчком для таких процессов внутри РФ?

Георгий Тука: Может.

Во многом это будет зависеть от позиции США и Великобритании. Почему? Потому что в 90-е годы, когда фактически начался процесс распада России, именно британцы с американцами испугались вероятных последствий неконтролируемого распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения. И именно благодаря действиям США тогда удалось удержать Россию в нынешней конфигурации. Мало кто помнит, но в те времена три грузовых самолета с наличными долларами приземлялись в России: два в Москве, один в Петербурге. Это делалось для того, чтобы поддержать российскую экономику, что дышала на ладан.

Именно в те времена появились "ножки Буша", над которыми сейчас насмехаются российские пропагандисты. Но именно благодаря этим куриным ножкам российское общество было спасено от неминуемого голода.

Это делалось не из большой любви к русским, а исключительно потому, что на Западе боялись неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения.

Сейчас в США сохраняется та же парадигма, что и в 90-е. Если ее удастся изменить на другую парадигму – что Россия неизбежно распадется на 8-10 независимых государств, но и в таком случае удастся сохранить контроль над распространением оружия, если предпринять определенные действия на опережение – не будет ничего, что могло бы помешать будущему распаду Российской Федерации.

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Главред: Какой смысл бояться неконтролируемого распространения того же ядерного оружия, если сейчас то ядерное оружие, которое усилиями американцев и британцев в 90-х сосредоточилось в руках России, угрожает всему миру? Причем угрожает открыто…

Георгий Тука: Да, это действительно так.

Но всегда надо иметь в виду, что, во-первых, при любых обстоятельствах гораздо легче иметь дело с одним противником, чем с 5-10.

Во-вторых, контролировать не-продажу ядерного оружия откровенно террористическим группировкам, угрожающим США, гораздо проще, поддерживая связи с одним владельцем этого оружия, чем с 5-10.

Павел, Киев: Что меняет появление статьи Сергейцева, которая окончательно сорвала маски и дала понять цели Кремля в отношении Украины? Почему в фашистов превратились те, кто больше всего кричал о своих антифашистских настроениях?

Георгий Тука: Для меня лично эта статья ничего не изменила в мировосприятии и понимании, что такое Россия. Это не первый материал подобного содержания. Да и стремление России не просто уничтожить украинское государство, а физически уничтожить носителей украинской идентичности, то есть украинцев, для меня никогда не было тайной.

К сожалению, подавляющее большинство наших граждан не могло в это поверить. Сейчас, после таких кровавых событий, надеюсь, они изменят отношение к бывшему "братскому народу", или "старшему брату", и наконец осознают, что Россия – просто враг. Как говорила Голда Мейер, "мы хотим жить, а они хотят нас убить – согласитесь, что поле для компромисса у нас очень небольшое".

Главред: Получается, что Путин относится к украинцам так же, как Гитлер относился к евреям?

Георгий Тука: Да, принципиальной разницы здесь нет. Но сейчас главное, что умеренные российские великодержавные шовинисты вынуждены признавать: ВС РФ совершают ошибку, когда прибегают к откровенным актам террора и геноцида в отношении гражданского населения, ведь, как следствие, это приводит к ненависти ко всему русскому, в том числе в русскоязычной среде граждан Украины, на лояльность которой так надеялись в России.

Георгий Тука / УНИАН

Михайленко л.: Почему Россия не считается с санкциями? До войны говорили, что они будут и убийственными, и адскими... Как бы там ни было, но планов РФ они как-то особо не меняют…

Георгий Тука: Это не так. Санкции, которые введены против России, не имеют эффекта мгновенного действия. Они действуют и рассчитаны на долговременную перспективу. Поэтому ожидать мгновенных результатов нет смысла.

То, что мы наблюдаем сейчас, является лишь началом процесса. Но этот процесс неотвратим, в этом и заключается "изюминка".

Один нюанс. В 2014 году американцы применили против России определенные санкции, в частности, по некоторым направлениям использования высокотехнологичной продукции. Россияне насмехались, шутили по этому поводу. В частности, даже Рогозин говорил, что Россия до Международной космической станции и без американцев доберется. А Илон Маск тогда шутил: "На батуте скакать будете?". Как бы россияне не надували щеки, но за восемь лет Россия не запустила ни одного спутника, хотя они физически изготовлены и лежат на складах Роскосмоса, но в них не хватает небольшого количества составляющих, в частности, некоторых чипов, которые производятся в США, и их также коснулись санкции.

За восемь лет аналогов в рукожопой России не только не смогли создать, но и не смогли найти нигде в мире. И, как следствие, за весь этот период они не смогли запустить ни одного спутника.

Главред: Введенные санкции в том числе бьют по возможностям России производить оружие, те самые ракеты, которыми она забрасывает Украину. Известно, что Россия обратилась с просьбой продавать ей ракеты в Китай и КНДР, Китай отказал, Северная Корея согласилась. И что теперь, как теперь Россия может продолжать воевать, чем?

Георгий Тука: Да, это действительно так.

Это неизбежно будет приводить к снижению интенсивности ведения боевых действий в Украине. И дело не только в ракетах, но и в навигационном оборудовании для аэрокосмических войск РФ, которое также использует определенные электронные составляющие, которые Россия получала извне и на которые сейчас распространяются санкции. Навигационные приборы механизированных частей – то же самое. Устройства для управления крупными группировками вооруженных сил, которые основываются на использовании современной электроники – та же история. Даже работа нефтеперерабатывающих заводов тоже зависит от возможности использования определенных технологий, в чем сейчас Россия очень ограничена.

Поэтому никоим образом не стоит преуменьшать значения этих санкций.

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Neo: Китай пока занимает позицию ни вашим, ни нашим. Но что на самом деле в данной ситуации выгодно Поднебесной, на чьей стороне он окажется?

Георгий Тука: Китаю, как и любой другой стране мира, в первую очередь, выгодно усиление собственных позиций. Такие же интересы и у Украины, и у США, и у Великобритании, и у Польши. У любой страны собственные интересы всегда в приоритете, и об этом никогда не надо забывать.

Китай сейчас больше всего заинтересован в возобновлении контроля над Тайванем. Это маленькая точка на мировой карте, но она может стать точкой громадного конфликта между двумя огромными державами – США и Китаем. На избежание такого вероятного противостояния сейчас направлена политика Соединенных Штатов. Пока что Китай воздерживается от активных действий, направленных на возвращение контроля над этой территорией.

Во время Олимпиады вроде бы были достигнуты определенные договоренности между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным: Китай будет придерживаться нейтральной позиции во время вторжения России на территорию Украины, зато Россия будет так же нейтрально вести себя во время возможного будущего применения силы Китаем в отношении Тайваня. Однако никаких официальных подтверждений этому я не видел.

Что касается украинско-китайских отношений вообще, то, с экономической точки зрения, они для Поднебесной не представляют какого-то значимого интереса и никогда не представляли.

Кроме того, мы вляпались в огромный конфликт с Китаем вокруг одного из украинских предприятий. Этот конфликт был вполне прогнозируемым, когда стало известно о том, что руководство этого предприятия хочет продать часть своих акций представителям КНР. Но руководство нашей страны не сделало должных выводов из предупреждений спецслужб, в том числе и украинских, о возможных негативных последствиях. К сожалению, произошло то, что произошло. Этот инцидент не может способствовать улучшению отношений Украины и Китая. Так жадность некоторых украинских чиновников, с одной стороны, привела к ухудшению отношений между Украиной и США, а с другой – между Украиной и КНР.

Odessit: Как достучаться до сознания одурманенных рашистской пропагандой россиян? Они ведь не знают правду и даже не хотят знать. А источники информации все перекрыты, кроме лживых российских СМИ. Они уверены, что их военнослужащие освобождают Украину от нацизма, которого здесь нет. При этом сами русские превратились в настоящих нацистов.

Георгий Тука: На сегодняшний день, к сожалению, это практически невозможно. Потому что около 90% опрошенных россиян получают информацию исключительно с помощью федеральных телеканалов. При таких обстоятельствах и при такой изоляции, как сейчас, до россиян невозможно достучаться. К изменению мировоззрения россиян приведет исключительно военное поражение.

Нина В. Л.: Как в ХХІ веке стали возможными массовые расстрелы мирного населения? Почему, даже ведя открытую войну, Россия воюет с нарушением всех норм ведения войны, всех конвенций, всех человеческих и моральных принципов? И почему ей это позволяют?! Запад, по сути, просто наблюдает, хотя в его силах все это прекратить! Буча уже стала шоком для всего мира, что дальше откроется – Бородянка, Мариуполь?! Какое еще дно пробьет Россия и ужаснет все человечество? И почему ей это позволяют?!

Георгий Тука: То, что сейчас происходит, является следствием многолетней политики двойных стандартов, которую проводило подавляющее большинство крупных политических игроков по всему миру. В конце концов происходили грубые нарушения любых цивилизованных способов ведения войн, которые ограничены разного рода международными конвенциями в разных точках земного шара, начиная от Африки и Латинской Америки. Можем вспомнить и агрессию России в Грузии, и действия российских военных на территории Чечни. Но реакция мирового сообщества была, мягко говоря, импотентной. С другой стороны, то, что происходит сейчас, является ярким свидетельством кризиса системы мировой безопасности, а также мировых межгосударственных отношений. Потому что Россия своими действиями нарушает не только моральные нормы, а целый ряд межгосударственных документов. А механизма, чтобы предотвратить такие действия в будущем со стороны других стран, не существует. Низкая эффективность ООН уже вполне очевидна. Зеленский сказал о целесообразности самороспуска ООН. На эмоциональном уровне я готов поддержать такое высказывание. Но прежде чем что-то разрушить, нужно сначала подумать над тем, есть ли возможности построить что-то другое, более эффективное. И у меня ответа нет на этот вопрос, я не вижу сегодня возможности создания более действенного механизма, чем ООН, даже несмотря на полную ее неэффективность.

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Главред: Станет ли война в Украине тем фактором, который "взбодрит" весь мир и заставит отказаться от политики двойных стандартов? Или для мира эта война ничего особо не изменит?

Георгий Тука: Мой ответ будет довольно циничным и прагматичным. Если уровень потерь в Украине будет удерживаться на уровне конфликта между двумя странами, то эта война не приведет к каким-либо глобальным изменениям. Если эта война превратится в мировую войну, тогда это неизбежно приведет к изменению геополитики во всем мире.

Главред: Если Россия нанесет тактический ядерный удар, это заставит мир меняться?

Георгий Тука: Если РФ нанесет тактический ядерный удар по территории Украины, то – да. Если Россия нанесет удар по территории какой-то из стран НАТО, то – да. Если страны НАТО присоединятся к оказанию военной помощи нашему государству личным составом и понесут потери, то – да.

Главред: То есть если это будет война между Россией и Украиной, плюс Беларусь, то это никоим образом не повлияет на мир?

Георгий Тука: Да, это не заставит мир меняться.

Даже если Украина понесет невиданные потери, это не приведет ни к каким глобальным последствиям.

Marry: В НАТО уже обмолвились о том, что война в Украине на месяцы или годы. Выдержим ли мы войну на годы, и выдержит ли Россия?

Георгий Тука: Да, действительно, война у нас на годы. Она не закончится через месяц.

Выдержим – и мы, и Россия. Если говорить о среднесрочной перспективе, то есть 2-3 года, то выдержим. Если мы будем получать поддержку от наших партнеров и союзников... Без этой поддержки мы столько не продержимся.

Если позиция таких стран, как Китай, Индия и др., будет оставаться такой же, как и сегодня, это нивелирует действенность тех санкций, которые вводятся против России сейчас. В краткосрочной перспективе это позволит России выдержать военную нагрузку. Если США, Великобритании, Японии и ЕС удастся изменить позиции других мировых игроков, в частности, Бразилии, Индонезии, Китая и пр., тогда Россия в среднесрочной перспективе такую нагрузку может не выдержать 2-3 года.

Георгий Тука / УНИАН

Главред: Если представить сценарий, что вдруг Украина будет проигрывать, готов ли будет Запад отдать Украину в зону влияния России, чтобы РФ вплотную приблизилась к границам НАТО, то есть к Польше? Или в таком случае Запад предпримет более решительные действия, чтобы сохранить Украину?

Георгий Тука: Если бы такие действия со стороны России были предприняты полгода назад и не сопровождались такими сокрушительными ударами, в первую очередь, по гражданскому населению и объектам, не относящимся к военным, тогда бы такой сценарий выглядел довольно логичным. Но после того, что уже у нас произошло и еще, к сожалению, будет происходить, страны ЕС, в первую очередь, наши соседи, а также США и Британия просто не смогут стоять в стороне и наблюдать за уничтожением Украины как государства.

Поэтому, если действия РФ по уничтожению Украины как государства будут более результативными, уровень помощи нашей стране существенно увеличится. И в таком случае не исключено прямое вмешательство некоторых стран НАТО и предоставление военной помощи Украине с применением их собственных вооруженных сил.

То есть поражения Украины, скорее всего, Запад не допустит.