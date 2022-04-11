"Бей и беги": в США раскрыли военную тактику "железного" главкома ВСУ Залужного

Валерий Залужный / УНИАН

Находящийся в тени политиков главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является настоящим героем, которому обязаны невероятными успехами украинские Вооруженные силі.

Как говорится в специальном материале американского издания Politico, главком ВСУ является именно тем человеком, благодаря которому украинская армия проявила ожесточенное сопротивление агрессору, которое заставило российские войска беспорядочно отступать.

Украинский "железный генерал" - герой, а не звезда, пишет издание.

Отмечается, что 48-летний Залужный стал ярким представителем нового поколения украинских военных, которые смогли оторваться от советского авторитарного прошлого. В Минобороны США отмечают, что украинские военные очень гибки и способны быстро принимать решения.

"По сравнению с 2014 годом украинцы "могут лучше адаптироваться и проявлять инициативу, чего не было раньше", – сказал американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что гибкость стала решающим фактором успеха против российского вторжения.

Американское издание пишет о том, что украинская армия применила на войне с Россией тактику "бей-беги", которая оказалась эффективной.

"Применяемая украинскими солдатами в этом году тактика "бей-беги" оказала ошеломляющее воздействие, остановив российскую военную машину. Из 120 батальонно-тактических групп России, 40 отступили в Беларусь для перевооружения. Целых 29 из этих групп в настоящее время неспособны к боевым действиям из-за огромных потерь, понесенных от небольших групп украинцев, вооруженных западным противотанковым оружием", - пишет издание.

Сам Залужный также подчеркивал, что украинские войска наполнены молодыми, профессиональными воинами и будущими лидерами.

"Это совсем другие люди. Не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые через пять лет совсем изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, прекрасно работают с гаджетами, начитаны. Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро заменят офицеров. Это тоже изменения. Мы уже начали это движение, и пути назад нет. Вернуться к армии 2013-го нам просто не даст даже общество", – заявил украинский генерал.

Украинский главнокомандующий пытается уйти от любого "звездного" статуса, но успехи в противостоянии российским захватчикам неизбежно впишут его в украинскую историю как легендарную фигуру, констатирует Politico.

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Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском, Житомирской области.

Законичл Одесское высшее объединённое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Острожскую академию.

Возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду, был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск.

С 2018 по 2019 год был начальником Объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединёнными силами.

С 2019 года — командующий войсками оперативного командования "Север".

27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружённых Сил Украины, где на посту заменил Руслана Хомчака.

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