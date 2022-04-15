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Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

15 апреля 2022, 03:38

Как говорит Георгий Тука, оккупанты отступили из-под Киева для того, чтобы максимально усилить остатки собственных сил на других направлениях агрессии.

Георгий Тука
Георгий Тука / УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, сказал, было ли отступление российских войск от Киева окончательным.

"Уход российских войск от Киева не окончательный. Вероятность повторной попытки взять столицу я оцениваю в 40%. Зависит это от тех успехов и неудач, которые испытывает российская армия на востоке и юге Украины. Ведь войска РФ отведены от Киева не на отдых, а для того, чтобы усилить вооруженные силы РФ на других направлениях. Если на других направлениях они добьются успеха, огромная вероятность, что они снова будут наступать на Киев. Если терпят поражение (а я убежден, что на востоке и юге они получат по морде), вероятность второй атаки на столицу будет минимальной", ‒ сказал Тука.

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Напомним, ранее известный продюсер украинского происхождения Александр Роднянский на своей странице в Instagram объяснил главные механизмы пропаганды в РФ относительно войны в Украине.

"Важнейшим требованием является запрет на использование слова "война". Следует максимально сократить использование словосочетания "боевые действия". Вместо этого надо говорить "специальная операция", "освободительная миссия". Дополнительная важность словосочетания "спецоперация" объясняется тем, что на нее не могут отправить срочников. Украину надо показывать именно "воинствующей". Например, в Киеве, предлагает методичка, "раздают оружие всем желающим", "это прямой путь в Алеппо, к разбоям, бандитизму", – отметил он.

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Автор: Егор Бунин
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Георгий Тука вторжение России новости Украины
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