Миф о РФ как "второй армии мира" разрушен: у Украины есть шанс вернуть Крым и Донбасс – Тука

Украина может выбить оккупантов РФ в том числе и с Крыма и Донбасса - Тука / Главред

Силы обороны Украины могут отбросить войска РФ не только на позиции до 24 февраля 2022 года, но и сместить их с оккупированных Крыма и Донбасса. Миф о российских военных подразделениях как "второй армии мира" разрушен – их можно бить. Уже ни у кого нет абсолютной позиции, согласно которой проблему России можно решить исключительно дипломатическим путем. Об этом заявил бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, допускает ли он сценарий, при котором Украине удастся вернуть не только позиции по состоянию на 22 февраля, но и вытеснить Россию с оккупированных Донбасса и Крыма, он сказал, что такая вероятность существует.

Читайте также"Энтузиазм уже угасает": война затянется, но победу Украине принесет деморализация орков – ТукаПо мнению политика, сейчас все увидели реальные возможности российских войск, с которыми можно воевать. Украина несет большие потери. Но миф о непобедимой российский армии уничтожен на украинских землях. И теперь ни у кого нет абсолютно уверенной позиции относительно исключительно дипломатического пути завершения войны с Россией

"Нет, это вполне реально. (вытеснение России с Крыма и Донбасса, - ред.) Ведь и мы, и весь мир увидели реальное состояние и реальные возможности "другой армии мира" – ее можно бить. Да, при этом мы также несем большие потери, как во время любой войны. Но миф о непобедимой российской армии разрушен издесь, на украинских землях. Именно поэтому уже ни у кого нет твердой позиции, что только дипломатическим путем можно решить проблему с Россией", - подчеркнул Георгий Тука.

Вопрос возвращения захваченных Крыма и Донбасса в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что Украина не собирается торговать своими территориями. Вопрос оккупированного Крыма государство планирует решать в течение 10 лет. Ситуация с полуостровом остается принципиальной для Киева.

В Турции рассказали о том, что Украина и Россия не могут договориться во вопросам гарантий безопасности, а также захваченных Крыма и Донбасса. Делегации пока далеки от заключения мирного соглашения.

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что силовая операция по освобождению ВСУ Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской областей сейчас невозможно. Наступление на этих направлениях привело бы к очень большим потерям в рядах украинских войск.

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