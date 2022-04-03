Завершение войны и 10 лет на возвращение Крыма: Зеленский назвал план на переговоры с Россией

Киев не пойдет на уступки Москве по принадлежности Крыма - Зеленский / Офис президента Украины

Украина в переговорах с Россией не намерена идти на уступки по вопросу своей территориальной целостности. Вопрос освобождения оккупированного Крыма планируется решать в течение длительного времени после того, как будет прекращен огонь. На решение проблемы с захваченным полуостровом может уйти около 10 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Fox News он рассказал о том, что территории украинского государства не являются предметом договоренностей. Обсуждать такие вопросы Украина не будет. Однако ситуация с оккупированным Крымом остается сложной.

Читайте такжеРешение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается. Есть сложные вопросы касательно временно оккупированных территорий. Есть принципиальные сложности, которые мы готовы снять с повестки дня... как вот вопрос Крыма", - отметил гарант.

По его словам, Киев готов говорить о ситуации по захваченному Россией полуострову. Следует все решать дипломатическим путем. Вполне возможно, на это уйдет 10 лет. Но сначала должна прекратиться война, и только потом надо будет переходить к обсуждению вопросов Крыма.

"Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет... Этот вопрос должен быть решен, например, так - прекращение войны, а потом дипломатические шаги", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Возвращение Крыма в Украину

Глава делегации Киева на переговорах с Россией Давид Арахамия 29 января по итогам встречи в Стамбуле заявил, что Украина предлагает российской стороне закрепить отдельным пунктом вопрос оккупированного Крыма и обсуждать его в течение 15 лет. При этом стороны должны гарантировать отказ предпринимать какие-либо военные меры для урегулирования ситуации.

2 апреля Арахамия сказал, что Москва устно выразила готовность принять условия Киева по завершению войны России против Украины. МИД ожидает письменного ответа российской стороны. Однако, по его словам, россияне не согласны с пунктом по Крыму.

3 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о том, что территориальная целостность Украины не обсуждается. Вопрос Крыма остается принципиальным. Однако война за полуостров, как утверждает чиновник, невозможна.

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