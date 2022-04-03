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У Зеленского оценили вероятность войны за Крым

3 апреля 2022, 00:43

Вопрос территориальной целостности принципиальный для Украины, говорит Михаил Подоляк.

Крым
/ Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил вероятность переноса боевых действий на территорию временно оккупированного Крыма.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, военных действий во временно оккупированном Крыму не будет.

Он напомнил, что вопрос территориальной целостности Украины на переговорах с РФ является принципиальным. Он добавил, что все предложения, предложенные украинской стороной по территориальной целостности, переданы российской стороне.

"Что касается территориальной целостности Украины, для нас — это принципиальный вопрос. Во-вторых, это вопрос — сугубо президентский. Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно. Что касается Крыма, то мы считаем, что это важно обсуждать крымскую проблематику. Потому что, безусловно, война за Крым невозможна. С точки зрения политико-дипломатического урегулирования, потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и др. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня. Все эти предложения предложены украинской стороной в плане, который мы передали РФ", — добавил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.

За итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

По словам украинского нардепа и участника переговоров от Украины Давида Арахамии, Украина предложила прописать Крым отдельным пунктом в договоре, чтобы иметь возможность проводить с РФ переговоры относительно статуса полуострова в дальнейшем.

"В течение 15 лет будем с Россией проводить переговоры о полуострове, а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт", – пояснил Арахамия, какой пункт предлагает прописать в договоре Украина.

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Михаил Подоляк новости Крыма
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