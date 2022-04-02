Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма - Арахамия

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что враг в целом готов принять условия предложенного Украиной договора.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия во время телемарафона UAразом.

Нардеп подытожил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

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