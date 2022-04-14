Путин хотел захватить Киев и ряд других городов под видом учений - документ

Российские военные планировали захват Киева / Коллаж Reuters

Украинская военная разведка опубликовала документ, который свидетельствует о намерениях оккупантов захватить столицу Украины и ряд других городов под видом стратегических военных учений.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, группировка российских войск Центр, действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба первой танковой армии западного военного округа.

В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

"Основные усилия разведки сосредоточить (...) на вскрытии оборонительных рубежей по реке Удай и обеспечении разведывательными данными для осуществления захвата городов Сумы, Прилуки, Пирятин и восточной части Киева", - говорится в боевом распоряжении.

Готовность системы разведки - с девяти часов вечера 23 февраля 2022 года, то есть в ночь перед полномасштабным вторжение россии в Украину.

С документом можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3xIoLsf

Как сообщал Главред, руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину - за две недели. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности.

Война в Украине 2022

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

7 апреля в Минобороны Украины заявили, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

Другие новости: