Враг копит силы: в ВСУ предупредили о рисках нового штурма Киева РФ

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Вероятность повторного наступления российских захватнических войск на Киев сохраняется, заявил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

"Что касается ситуации в целом, то она остается напряженной, поэтому враг отошел. Он сейчас меняет свои направления, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую область, после чего следует ожидать повторное наступление на столицу", - сказал он на брифинге.

По его словам, для обороны столицы сейчас принимается ряд мер, в частности, "увеличивается внешний круг обороны Киева и Киевской области, и принимаются меры по наращиванию фортификационного оборудования, подготовке личного состава".

"Сейчас пока такое, скажем, небольшое затишье в Киевской области, но это не для военных. Мы сейчас активно начали фазу подготовки личного состава, который прибыл на пополнение, подготовки подразделений центральной обороны к активным действиям", - сообщил Грузевич.

Он добавил, что для обучения личного состава используются все возможные площадки, в том числе для обучения пользования новейшим вооружением, которое поступает от международных партнеров. По его словам, это делается для того, чтобы "быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу".

Грузевич не исключил вариант развития событий, когда после перегруппировки врага будет повторная попытка захватить столицу.

При этом, он не может сказать, когда именно может произойти повторное наступление на Киев, но, по его словам, противник не отверг такой цели, а потому такая угроза существует.

Бригадный генерал добавил, что часть российских сил, которая была отведена в Беларусь, там и осталась. "Поверьте мне, это достаточно мощная группировка", - сказал Грузевич и добавил, что примерно одна треть группировки, которая наступала на Киев, уничтожена, треть передислоцируют на восток, еще одна треть остается в Беларуси.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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