РФ не заинтересована в окончании войны, Путин живет в своем информационном мире – Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Переговоры о прекращении войны можно вести только с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не до конца осознает, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не собирается идти на уступки. Мы боремся на своей земле. Подчеркиваю, что эта война не против кого-нибудь, а за себя, за свою землю и за свое будущее", - подчеркнул он во время выступления в ходе Украинского завтрака в Давосе, транслировавшегося в Facebook Офиса президента.

Он отметил, что защитникам Украины некуда уходить и они не собираются этого делать.

"Поэтому он (Путин. – Ред.) должен жить, мне кажется, в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они себе построили на протяжении десятилетий", – отметил президент.

По словам Зеленского, говорить сегодня можно только с Путиным.

"В посредниках нет смысла. Даже в этих шахматах, их нет на этой доске. Они присутствуют в каком-то воздухе. Есть один человек – президент РФ. Когда он будет готов выйти в реальность, как только он попадет в реальность, он поймет, что многое людей погибает. Если он способен что-то понять, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, начатую им. Тогда наверняка можно будет попробовать, если это не поздно, попытаться идти по дипломатическому пути", - добавил Зеленский.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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