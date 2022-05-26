В ФРГ поставили жесткое условие Путину: прекратите войну и выведите войска из Украины

Франк-Вальтер Штайнмайер / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на украинской территории и начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!" – цитирует его Немецкая волна.

Он отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Да, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", – предупредил он.

Штайнмайер добавил, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится неплодородной".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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