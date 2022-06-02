Швеция направит Украине помощь на 95 млн евро: противокорабельные ракеты и противотанковое оружие/ коллаж ua.depositphotos.com

Шведское правительство планирует уже в ближайшее время передать Украине военную помощь общей стоимостью в 95 млн евро. Об этом говорится на официальной странице министра иностранных дел Швеции Анн Линде в сервисе микроблогов Twitter.

В нее войдут, как пишет руководительница шведской дипломатии, противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и снайперские винтовки, включая боеприпасы.

"Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", ‒ написала министр.

По словам Линде, основной пакет поддержки также включает множество различных боевых средств для украинской армии.

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Ракеты Harpoon для Украины

Напомним, ранее сообщалось (устами министра обороны Алексея Резникова) о том, что власти Великобритании, Дании, Нидерландов и некоторых других стран Запада предоставят Украине противокорабельные ракеты Harpoon.

Как говорят эксперты, здесь речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с корабельных платформ и уничтожать / повреждать морские объекты противника.

Позднее военный эксперт Олег Жданов прямо говорил, что, по его словам, оружие Harpoon будет способно держать российские корабли "на расстоянии вытянутой руки" от наших берегов.

"Но в любом случае это оружие является гарантией того, что российские корабли не подойдут (к нашим берегам – Главред). Эти ракеты могут преодолевать систему ПВО и радиоэлектронных помех. На сегодняшний день "Гарпуны" являются реальной угрозой для Черноморского флота России", – подчеркнул он.

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