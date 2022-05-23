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В РФ заканчиваются даже старые ракеты: чем она дальше будет воевать – ответ эксперта

23 мая 2022, 03:10

Страна-агрессор уже столкнулась с нехваткой ракет – российские военные не могут их так активно применять, как раньше.

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В РФ заканчиваются даже старые ракеты/ УНИАН, Reuters

Россия сейчас достреливает тот запас ракет, который она накапливала десятилетиями. А оперативно восстановить их количество в стране-агрессору не удастся – это было бы слишком сложной задачей даже в мирное время, не то, что во время войны.

Ракетные запасы РФ истощаются быстрыми темпами, а нехватка времени и западные санкции практически "душат" российскую ракетную промышленность. Поэтому армия России уже использует даже старые ракеты, изготовленные в 1960-х годах, однако даже их количество уже подходит к критической массе. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

По словам эксперта, за год Россия может изготавливать только примерно 150 крылатых ракет "Калибр". При этом РФ зависит от западных технологий в разы сильнее, чем когда-то зависел СССР.

Санкции западных государств делают процесс создания ракет в России очень сложным.

"Ведь ракета – это очень сложный механизм, в котором достаточно отсутствия или несовершенства одного элемента, чтобы она уже никуда не летела", – отметил эксперт.

Читайте такжеВ Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной - впервые за два месяцаПоэтому РФ будет пытаться обойти санкции, чтобы, в первую очередь, восстановить ракетный потенциал, говорит Загородний. Однако еще одна проблема, с которой сейчас сталкивается РФ – отсутствие у нее необходимых мощностей, чтобы создавать нужное количество ракет.

В России уже даже подошло к критической массе количество ракет, изготовленных в 1960-х годах, которые страна-агрессор также применяет для ударов по Украине.

"К тому же, Россия – огромная по площади страна, и ей тоже нужно чем-то и как-то защищать свою территорию и свою границу. Ну, расстреляет она сейчас все ракеты в Украине, а что дальше, чем она будет защищаться на других рубежах? Ведь у России там под боком Китай, Средняя Азия и другие. Страны-соперники РФ внимательно наблюдают за происходящим. Военные в РФ уже понимают, что в прежних количествах уже нельзя применять ракеты", – говорит Загородний.

Сколько в РФ осталось тяжелой техники

У россиян еще есть много военной техники, которая была изготовлена в 1960-70-х годах, в частности, это танки и Грады, отмечает эксперт.

"Советский Союз смог победить Германию на суше в том числе потому, что производство танков было просто огромным. У немцев танки были лучше, но их было мало. Если против одного современного танка выходит 20 старых, он успеет уничтожить пять, но остальные уничтожат этот современный", – поясняет он.

Потому армия РФ пока что уничтожает украинскую инфраструктуру за счет обычного вооружения, которого у нее накопилось с избытком. Однако "бездонные" российские запасы всё же сокращаются, ведь в Украину поступает современная техника от государств-партнеров.

"И желание России вести войну на истощение улетучивается. Ведь все ее пушки ничего не будут стоить, поскольку будут быстрее уничтожаться украинцами", – подытожил эксперт.

Напомним, 22 мая были зафиксированы ракетные обстрелы со стороны оккупантов в нескольких областях Украины. Взрывы прогремели в Малине Житомирской области. Также на Киевщине снаряд оперативно был сбит средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области из авиации, уничтожив туалет на пляже. Украинские военные пошутили, что рашисти, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма.

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