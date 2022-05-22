РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыба

РФ обстреляла ракетами реку на Днепропетровщине/ pixabay.com, Reuters

Российские захватчики в воскресенье, 22 мая, ударили ракетами по Днепропетровской области, попав в реку. Атака произошла в 16:16.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Павел Резниченко в Telegram. Он отметил, что россияне уже начали "денацифицировать" украинскую рыбу.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Оккупанты начали "денацификацию" украинской рыбы...", – написал Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА также отметил, что люди во время ракетного обстрела со стороны оккупантов не пострадали.

Это уже не впервые россияне "гоняют воду" в украинских реках своими дорогостоящими ракетами. Буквально два дня назад, 20 мая, оккупанты попали ракетой в реку на Полтавщине.

Напомним, 22 мая были зафиксированы ракетные обстрелы со стороны оккупантов в нескольких областях Украины. Взрывы прогремели в Малине Житомирской области. Также на Киевщине снаряд оперативно был сбит средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области из авиации, уничтожив туалет на пляже. Украинские военные пошутили, что рашисти, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма.

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