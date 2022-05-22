"Путин – черт!": ученица в РФ на школьной "линейке" заявила в микрофон о поддержке Украины

Ученица в РФ на школьной "линейке" заявила в микрофон о поддержке Украины/ Скрин из видео

В России в Республике Дагестан школьница во время праздника Последнего звонка публично выступила против войны РФ, которую та развязала в Украине, и назвала российского президента Владимира Путина чертом.

Соответствующее видео появилось в сети – сначала его обнародовал белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live. В подписи к видео отмечается, что запись сделали в одной из школ Дагестана в РФ.

Девушка перед десятками собравшихся заявила в микрофон, что не поддерживает войну, и выступила в поддержку Украины.

"Нет войне! Свободу Украине! Путин – черт!" – воскликнула школьница в микрофон, когда стояла посреди праздничной площадки.

Когда она это озвучила, присутствующие были заметно удивлены. А девушка просто отдала микрофон другому школьнику, который стоял рядом, и гордой походкой вернулась на свое место в праздничной шеренге.

Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей, когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.

Ранее сообщалось, что в России оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов. Блогеры Томас Репер и Джон Дуган, которых показали в сюжете российского пропагандистского телеканала, на самом деле ни в каких СМИ не работают.

Томас Репер, который по сути является рупором Кремля, в пропагандистском сюжете активно озвучивал месседжи, которые постоянно звучат в РФ:

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