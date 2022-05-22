Во Франции Путина назвали "разжигателем войны" и пообещали помочь выгнать оккупантов из Украины

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин является "разжигателем войны", заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

Как подчеркнул он в эфире Europe1, Франция намерена действовать так, чтобы не допустить победы РФ в войне против Украины.

"Цель Франции заключается в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск. Разжигатель войны - это мистер Путин. Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она сопротивлялась от агрессии. Они не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует как суверенное государство", - добавил Бон.

Читайте такжеМиф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесли резкие слова Макрона

Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – война в Украине.

Читайте еще: