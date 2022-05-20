Ракетный удар по Одесщине: оккупанты уничтожили "стратегически важный объект" – туалет на пляже

Оккупанты уничтожили ракетой туалет на одесском пляже/ Иллюстрация: Facebook ОК "Юг"

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области из авиации. На этот раз они уничтожили туалет на пляже.

Больше потерь от обстрела ракетами со стороны захватчиков не было. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Facebook.

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушена пляжная уборная", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" добавили, что, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет.

Напомним, утром 16 мая российские захватчики утром обстреляли ракетами Одесскую область. Удары они наносили с самолетов стратегической авиации. В результате ракетной атаки пострадали три человека – маленький ребенок и двое взрослых. Ребенок получил тяжелые ранения.

Также утром 20 мая в Киеве и еще трех областях прогремели мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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