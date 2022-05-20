Над Киевом и областью - ракеты, прогремели мощные взрывы: первые подробности

Утром 29 мая на подлете к Киеву заметили ракету / Фото УНИАН, Reuters

Утром в пятницу, 20 марта, в Киевской области и Киеве прозвучали мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Пользователи в соцсетях пишут, что сначала было видно пролетающую ракету. Потом были слышны взрывы. По некоторым данным, работала система ПВО.

Официальной информации пока нет.

Так выглядит небо рядом Киевом сейчас:

А это карта воздушных тревог по Украине:

Жители Житомирщины также сообщают о взрывах в области.

Отметим, под утро 20 мая российские оккупанты атаковали Харьков. Взрывы в нескольких районах города раздались около трех часов утра. Перед этим в Харькове объявили воздушную тревогу. Как пишет Харьков Life, сообщения о взрывах начали появляться в 3:08, в 3:33 атака возобновилась.

Позже были опубликованы последствия "прилета". На кадрах вдалеке виден пожар и дым. О деталях обстрела города пока не сообщается.

Ракетный обстрел Харькова рано утром 20 мая / Фото t.me/kharkivlife

Напомним, Google Maps добавил панорамы разрушенных обстрелами городов Киевской области. На карте можно посмотреть съемки апреля 2022 года из Бородянки, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов.

Другие новости: