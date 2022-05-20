Над Киевом и областью - ракеты, прогремели мощные взрывы: первые подробности

На подлете к Киеву заметили ракету. Очевидцы сообщают о работе ПВО. Официальной информации пока нет.
Утром в пятницу, 20 марта, в Киевской области и Киеве прозвучали мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Пользователи в соцсетях пишут, что сначала было видно пролетающую ракету. Потом были слышны взрывы. По некоторым данным, работала система ПВО.
Официальной информации пока нет.
Так выглядит небо рядом Киевом сейчас:
А это карта воздушных тревог по Украине:
Жители Житомирщины также сообщают о взрывах в области.
Отметим, под утро 20 мая российские оккупанты атаковали Харьков. Взрывы в нескольких районах города раздались около трех часов утра. Перед этим в Харькове объявили воздушную тревогу. Как пишет Харьков Life, сообщения о взрывах начали появляться в 3:08, в 3:33 атака возобновилась.
Позже были опубликованы последствия "прилета". На кадрах вдалеке виден пожар и дым. О деталях обстрела города пока не сообщается.
Напомним, Google Maps добавил панорамы разрушенных обстрелами городов Киевской области. На карте можно посмотреть съемки апреля 2022 года из Бородянки, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов.
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