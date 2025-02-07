'Россия опаснее, чем когда-либо': в BI предупредили об угрозе со стороны Москвы

Россия восстанавливает свою военную мощь, увеличивает производство оружия и налаживает военное сотрудничество со странами, враждебными Западу.

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Россия восстанавливает военную мощь и угрожает Альянсу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Россия сейчас опаснее, чем когда-либо

Война в Украине не истощила РФ, поэтому угроза для НАТО существует

Литва и Эстония готовятся к новой агрессии России в Европе

Несмотря на то, что война России против Украины превратилась в кровавую безрезультатную мясорубку, "трехдневное" вторжение не означает, что Москва потеряла угрозу для стран НАТО. РФ продолжает угрожать Альянсу и восстанавливает свою военную мощь. Об этом пишет Business Insider.

Издание подчеркивает, что Москва неоднократно угрожала Альянсу и сейчас активно восстанавливает свою военную мощь. Россия проводит реконструкцию армии, увеличивает производство оружия и даже налаживает военное сотрудничество со странами, которые являются враждебными к Западу.

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Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил в комментарии Business Insider, что Россия возобновляет производство танков и расширяет производство дронов. Кроме того, армия РФ получила бесценный опыт ведения современной войны, тогда как западные страны, по его словам, больше сосредоточены на борьбе с терроризмом, а не на подготовке к войне с равным по силам противником.

"Я бы, пожалуй, сказал, что Россия сейчас опаснее, чем когда-либо", - отметил Ландсбергис.

Старший консультант программы России и Евразии аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз также отметил, что РФ продолжает верить в свою непобедимость и может атаковать НАТО, не понимая всей катастрофичности последствий для себя. Он также добавил, что большие потери не останавливают Россию, поскольку для Кремля люди являются дешевым активом.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи отметил, что хотя Россия потеряла значительную часть сухопутной техники, ее авиация и флот почти не пострадали. При этом российская военная экономика продолжает наращивать производство.

"Нарратив о том, что Россия иссякла, является самым опасным. Честно говоря, я думаю, что Россия не просто не истощена, я думаю, что она явно на тропе войны", - заявил Ландбергис.

Экс-министр подчеркнул, что Литва, вместе с Эстонией, готовится к тому, что Россия может искать повод для новой агрессии в Европе. Обе страны планируют увеличить расходы на оборону до 5% от своего ВВП, что значительно больше, чем в США.

"Нам нужно подготовиться, самые опасные времена впереди", - предупредил Ландбергис.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

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Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не проиграет войну, несмотря на неблагоприятную ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что Россия платит огромную цену, ежедневно теряя 1000-1500 солдат, но не достигает своих стратегических целей.

Также американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия не имеет достаточного военного потенциала для быстрого наступления на фронте в 2025 году, ожидаются лишь небольшие наступательные действия. Он подчеркнул, что Украине не грозит внезапное поражение, поскольку России не хватает войск.

Как сообщал Главред, НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности для Украины в контексте возможного прекращения огня с Россией. Первый вариант включает экономическую и военную поддержку, что может включать поставки оружия и финансовую помощь, с возможностью будущего членства Украины в Альянсе. Второй вариант предусматривает немедленную защиту по пятой статье НАТО.

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