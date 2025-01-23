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Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТО

Анна Ярославская
23 января 2025, 11:58
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Чтобы избежать нападения со стороны России, Европе придется создавать новый военно-политический блок.
Валерий Клочок, Трамп, НАТО
Клочок объяснил, действительно ли Трамп способен выйти из НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, facebook/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Если Трамп выйдет из НАТО, катастрофы не произойдет
  • Европа должна быть способна себя защищать

США могут выйти из НАТО, но это не станет катастрофой ни для Украины, ни для Европы. Наоборот, это станет стимулом для пересмотра политики в сфере обороны. О последствиях такого шага в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По словам эксперта, НАТО показало себя не слишком эффективным военно-политическим блоком, способным действовать превентивно для недопущения войн в мире.

Клочок напомнил, что Европа в течение 75 лет с момента создания НАТО рассчитывала на то, что американцы за все заплатят и будут их защищать.

"Америка тогда просто влила огромные финансовые ресурсы. И этим приучили европейцев жить в достатке за счет американских денег. Да, Америка имела очень серьезный торговый интерес в этом и заработала на этом немало. Но Европа должна осознавать, что она должна самостоятельно себя защищать. Сейчас, когда новый глава Европейского совета говорит о необходимости того, чтобы Европа должна стать более способной к самозащите, это означает, что ответственность за безопасность полностью должна перейти к европейцам", - сказал он.

нато инфографика
Расходы стран-членов НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что будет, если США выйдут из НАТО

Клочок считает, что если Европа увидит, что Трамп выходит из НАТО, чтобы избежать нападения со стороны России, им придется создавать новый военно-политический блок.

"В этом блоке обязательно будет Украина, а европейские страны будут тратить те же 5% ВВП на оборону", - объяснил он.

Если брать в номинальном выражении сумму, которую тратят на оборону Соединенные Штаты Америки, то это почти 900 миллиардов долларов. В то же время Европейский Союз, если пока не брать во внимание Британию, имеет примерно 20 триллионов евро ВВП в год. 5% от этой суммы - это около 1 триллиона евро на оборону ежегодно, то есть цифры почти сопоставимы.

"Поэтому я еще раз повторю: если Трамп выйдет из НАТО, ничего катастрофического не произойдет. Европа в конце концов поймет, что за нее никто не будет ее защищать. Они должны заплатить за это самостоятельно. Это вызов на сегодняшний день", - сказал эксперт.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о первых шагах Трампа:

Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Как сообщал Главред, Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что избранный президент США не может издать указ, что он не принимает нашу страну в НАТО, поскольку Альянс является коллективным органом, который принимает коллективные решения. Трамп в силах лишь отсрочить "вступление Украины в НАТО на четыре года".

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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