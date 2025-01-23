Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТО

Чтобы избежать нападения со стороны России, Европе придется создавать новый военно-политический блок.

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Клочок объяснил, действительно ли Трамп способен выйти из НАТО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, facebook/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Если Трамп выйдет из НАТО, катастрофы не произойдет

Европа должна быть способна себя защищать

США могут выйти из НАТО, но это не станет катастрофой ни для Украины, ни для Европы. Наоборот, это станет стимулом для пересмотра политики в сфере обороны. О последствиях такого шага в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По словам эксперта, НАТО показало себя не слишком эффективным военно-политическим блоком, способным действовать превентивно для недопущения войн в мире.

Клочок напомнил, что Европа в течение 75 лет с момента создания НАТО рассчитывала на то, что американцы за все заплатят и будут их защищать.

"Америка тогда просто влила огромные финансовые ресурсы. И этим приучили европейцев жить в достатке за счет американских денег. Да, Америка имела очень серьезный торговый интерес в этом и заработала на этом немало. Но Европа должна осознавать, что она должна самостоятельно себя защищать. Сейчас, когда новый глава Европейского совета говорит о необходимости того, чтобы Европа должна стать более способной к самозащите, это означает, что ответственность за безопасность полностью должна перейти к европейцам", - сказал он.

Расходы стран-членов НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что будет, если США выйдут из НАТО

Клочок считает, что если Европа увидит, что Трамп выходит из НАТО, чтобы избежать нападения со стороны России, им придется создавать новый военно-политический блок.

"В этом блоке обязательно будет Украина, а европейские страны будут тратить те же 5% ВВП на оборону", - объяснил он.

Если брать в номинальном выражении сумму, которую тратят на оборону Соединенные Штаты Америки, то это почти 900 миллиардов долларов. В то же время Европейский Союз, если пока не брать во внимание Британию, имеет примерно 20 триллионов евро ВВП в год. 5% от этой суммы - это около 1 триллиона евро на оборону ежегодно, то есть цифры почти сопоставимы.

"Поэтому я еще раз повторю: если Трамп выйдет из НАТО, ничего катастрофического не произойдет. Европа в конце концов поймет, что за нее никто не будет ее защищать. Они должны заплатить за это самостоятельно. Это вызов на сегодняшний день", - сказал эксперт.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о первых шагах Трампа:

Заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Как сообщал Главред, Дональд Трамп сделал заявление о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После этого в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что избранный президент США не может издать указ, что он не принимает нашу страну в НАТО, поскольку Альянс является коллективным органом, который принимает коллективные решения. Трамп в силах лишь отсрочить "вступление Украины в НАТО на четыре года".

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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