Переговоры о мире без Украины: Фесенко сказал, пойдет ли Трамп на такой шаг

Российские власти настаивают на том, что украинская власть, а особенно президент Зеленский, якобы нелегитимна.

https://glavred.info/ukraine/peregovory-o-mire-bez-ukrainy-fesenko-skazal-poydet-li-tramp-na-takoy-shag-10637330.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Главное из заявления эксперта:

Трамп делает очень абстрактные заявления относительно переговоров

По мнению Путина, переговоры должны происходить только между США и Россией

Возможно к переговорам присоединятся представители ЕС

Президент США Дональд Трамп прямо заявил о подготовке к переговорам с Украиной, Россией и другими странами. Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предположил, какие именно государства могут войти в этот круг "других стран".

"Пока Трамп делает очень абстрактные заявления относительно переговоров. Пока понятно лишь одно: судя по заявлениям Трампа, его помощников, российских и украинских заявлений, существуют два параллельных процесса", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, первый - подготовка встречи Трампа с Путиным. Второй - подготовка уже содержательных переговоров, а не просто встречи, между Трампом и Зеленским. А дальше начинается тактическая борьба - за то, кто будет участвовать в переговорах.

"Президент Зеленский заявляет, что желательно, чтобы еще до встречи с Путиным Трамп встретился с Зеленским, и желательно, чтобы в переговорах приняли участие представители Европейского Союза. Из моего личного общения, в частности в Давосе, я понял, что сами европейские политики еще не решили, кто от них будет участвовать в переговорах. Однако привлечение европейцев - это наша позиция", - отметил эксперт.

Он также добавил, что российские власти настаивают на том, что украинская власть, а особенно президент Зеленский, якобы нелегитимна. Поэтому переговоры, по мнению Путина, должны происходить только между США и Россией, без участия Украины.

"Последняя часть интервью Путина пропагандисту Зарубину показывает его отношение и к европейским политикам. Он называет их "мелочью", которая "мельтешится под ногами". Очевидно, Путин не хочет, чтобы европейцы участвовали в переговорах. И не только он. Патрушев также об этом заявлял. То есть позиция российской власти - переговоры только между США и Россией, без Европы и без Украины", - отмечает Фесенко.

По его мнению, скорее всего США пока будут вести переговоры отдельно с россиянами, и отдельно - с Украиной. А потом, если получится, попытаются свести воюющие стороны в одном месте, выступая модераторами переговоров.

"Будут ли привлечены другие страны? Этот вопрос пока открыт и требует дальнейших договоренностей. И это надо согласовать и с нами, и, особенно, с россиянами. Согласятся ли россияне - мы не знаем. Если американцы будут настойчивыми, то, возможно, согласятся. На мой взгляд, интерес американцев все же заключается в привлечении европейцев к переговорам. Возможно, французы, британцы или немцы. Но этот вопрос надо согласовать с европейцами", - продолжает он.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

В то же время, эксперт отмечает, если в переговорах будут участвовать, например, Россия, Украина, США и Европейский Союз, россияне могут заявить о дисбалансе.

"Они могут предложить приобщить Беларусь. Лукашенко уже заявлял, что хочет принять участие. Вопрос, зачем там Беларусь, остается открытым. Но еще интереснее вопрос по Китаю. И здесь возникает интрига. Потому что, с одной стороны, Трамп заявляет, что Китай должен надавить на Россию и способствовать прекращению войны. С другой стороны, никакой конкретики нет. Поэтому на вопрос об участии Китая в переговорах четкого ответа пока нет", - говорит глава Центра прикладных политических исследований "Пента".

Фесенко подытожил, что сейчас наиболее вероятный формат переговоров - три стороны: Украина, Россия и США как модератор. В то же время не исключено, что формат может быть расширен.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими.

Кроме того, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все равно готова к диалогу с ним.

Читайте также:

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред