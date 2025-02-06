У Трампа сделали заявление по ядерному оружию для Украины

Главное из заявления Келлога:
- Возврат Украине ядерного оружия маловероятен
- Идея ядерного оружия для Украины обречена на провал
Возвращение Украине ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявил специальный представитель Соединенных Штатов по Украине и России Кит Келлог.
В эфире Fox News он сказал, что считает возвращение Киеву ядерного оружия сценарием низкой вероятности.
"Вероятность того, что Украина получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малым и нулевой. Давайте будем честными, мы знаем, что этого не произойдет", - сказал Келлог.
Также Кит Келлог подчеркнул, что такая идея "обречена на провал".
Ядерное оружие для Украины – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет создавать ядерное оружие, однако нуждается в серьезных гарантиях безопасности. Чтобы получить такие гарантии, Киев стремится вступить в НАТО. При этом глава государства допускал, что именно ядерное оружие может стать гарантией безопасности для украинского государства.
Западу следует дать Украине ядерное оружие, раз на вступление в НАТО уйдут десятилетия, сказал на днях Владимир Зеленский. По его словам, Киев мог бы отказаться от курса на вступление в Альянс, если Путин заберет свои войска с украинских территорий.
В МИД России разразились истерикой из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины: спикер так называемого дипломатического ведомства агрессора Мария Захарова сказала, что атомные станции для Киева – мол, якобы инструмент грязного ядерного шантажа.
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Что такое ядерное оружие?
Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.
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