Кремль признал впервые с 2022 года: Буданов рассказал о 'страшной ошибке' РФ

РФ впервые признала ошибку в ходе подготовки к войне против Украины, но цель Кремля по оккупации нашего государства не изменилась, сказал Буданов.

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Кремль впервые с 2022 года признал страшную ошибку, - Буданов / Коллаж Главред, фото: Главред

О чем сказал Буданов:

РФ хочет оккупировать всю территорию Украины

50% всех российских боеприпасов имеет северокорейское происхождение

Подходя к 3 годовщине полномасштабного вторжения, по сути 11 годовщине войны между Украиной и Россией Кремль впервые осознал свою ошибку в 2022 году. Об этом в рамках форума "Украина. Год 2025" сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что высшее политическое руководство России признало свою "страшную ошибку", на основе которой готовилось решение о полномасштабном вторжении в Украину.

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"Почему страшную? Потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их специальных и разведывательных служб, которые в свою очередь базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине. По факту просто списывались огромные средства на это. Основываясь на ложных данных их аналитики делать абсолютно ненормальные выводы, которые привели к тому, что сначала РФ начиная "СВО" (так в России называют войну против Украины - ред.) на самом деле мерила за срок 3+10. За 3 суток зайти в Киев и не позднее чем за 10 дней подавили точки сопротивления по стране, если бы они вообще были", - заявил глава ГУР.

Буданова подчеркнул, что просчеты Кремля вылились в то, что полномасштабное вторжение РФ продолжается уже три года, вместо запланированных нескольких дней

Какие цель в России

Буданов подчеркнул, что Российская Федерация не отказывается от достижения своих стратегических целей. Об этом упоминали и главнокомандующий, и министр обороны. К сожалению, это реалии, с которыми придется жить. Хотя Россия не достигла желаемых результатов, их усилия очевидно не дают ожидаемых результатов.

Продвижение есть, но не с теми темпами, которые они планировали. Проблемы есть как у них, так и у нас, но не стоит впадать в панику. Все идет более-менее под контролем.

"Относительно много вопросов, я знаю есть относительно темпов производства и объемов производства в Российской Федерации. По основным видам вооружения они или такие же, как были в прошлом году, или частично уменьшены. Что касается основного вооружения. Что касается боеприпасов, особенно корректируемых авиабомб и дроновой техники. Да, здесь они сильно шагают вперед в своих объятиях и значительно наращивают их производство", - сказал Буданов.

Сколько оружия поставляет КНДР в Россию

Глава ГУР отметил, что стратегический союзник России - Северная Корея - обеспечивает около 50% всех боеприпасов, которые используются на фронте. Фактически, половина применяемых боеприпасов - это корейское производство.

"Так же начались масштабные поставки вооружения. Прежде всего это 170 мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня. Всем известен уже факт использования корейских военнослужащих в Курской области", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что это подтвержденный факт, и Северная Корея активно помогает России в войне против Украины.

Планы РФ по мобилизации в России.

По мобилизации, в этом году план по набору новых военнослужащих в армию РФ был снижен почти на 100 тысяч человек.

"Насколько они его выполнят увидим со временем. Поскольку я уже упоминал, что РФ не отказывается от достижения своей цели, но с этим у них огромные проблемы. Они постоянно переходят к абсолютно террористическим методам применения вооружений. А именно ракетные и дроновые атаки", - резюмировал Буданов.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия обладает значительными разрушительными ресурсами, однако ее внутренняя структура остается уязвимой. Система управления построена таким образом, что в случае устранения лидера может обвалиться вся вертикаль власти. Дестабилизация ситуации из-за военного поражения и вероятная гражданская война внутри страны-агрессора могут создать для Украины шанс на победу. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Тем временем на Покровском направлении российские оккупанты пытаются расширить наступление, опираясь на численное превосходство в живой силе. Продолжаются ожесточенные бои. По словам спикера оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова, противник штурмует украинские оборонительные позиции вблизи Водяного-2, Елизаветовки, Котлиного, Промыня, Песчаного, Сергеевки, Андреевки и Улаклы.

Россия стремится получить максимальные уступки в возможных переговорах, поэтому устанавливает дедлайны по захвату украинских городов. Покровск является одной из таких целей. Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

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Что Буданов ранее говорил о сроках завершения войны В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне. На вопрос о том, когда закончится война, Буданов сказал: "В очень-очень близком будущем". Также Буданов говорил, что единственный возможный вариант завершения войны - это возвращение к админграницам 1991 года. В октябре Буданов изменил свой прогноз и сказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. По его словам, Украина "выбилась из графика". Также глава ГУР прогнозировал, что украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024 года. "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление, - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов. В феврале 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе. В интервью CNN он заявил, что "ближайшие полгода на фронте будут интересными, поскольку поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", а Украина будет восстанавливать справедливость.

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