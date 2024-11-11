Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали

Коротко о главном:
- Почему Трамп может назначить Маска в свою администрацию
- Маск присутствовал во время переговора Трампа и Зеленского
- США зависимы от разработок Маска
Илон Маск не планирует занимать никаких должностей в администрации Дональда Трампа. Но это им и не нужно, поскольку он может влиять извне.
Как отмечает издание CNN, резиденция Трампа "Мар-а-Лаго" за последние 48 часов была переполнена двумя типами людей: теми, кто ищет работу в будущей администрации избранного президента, и теми, кто пытается повлиять на него, чтобы он нанял своих кандидатов на главные должности.
Но, согласно многочисленным источникам, единственный человек, который возвышался над всем этим и очень повлиял, - это Маск. Миллиардер был замечен на курорте в Палм-Бич, Флорида, почти каждый день с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе, обедал с ним на террасе по вечерам и общался с его семьей на поле для гольфа.
Маск присутствовал при звонках Трампу нескольких мировых лидеров и участвовал в принятии кадровых решений. Генеральный директор SpaceX и Tesla даже ясно дал понять, какие назначения он предпочитает.
Также известно, что Маск был с Трампом, когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил, чтобы поздравить избранного президента на следующий день после выборов. Трамп включил громкую связь, и Зеленский поблагодарил Маска за его помощь в обеспечении связи с Украиной через интернет-сервис миллиардера Starlink.
Маск близок не только с Трампом, но и с его сопредседателем по переходному процессу Говардом Лютником - миллиардером, генеральным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, который руководит кадровой стороной перехода. Источники сообщают, что Трамп очарован Маском.
"Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так уж и много", - заявил избранный президент в своей победной речи после выборов.
Хотя формально не ожидается, что сам Маск займет какую-то должность в администрации Трампа, ему это и не нужно, сообщил один источник, отметив, что владелец X имеет не меньшее влияние извне.
Новости США - отношения Трампа и Маска
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США. Валерий Чалый считает, что многое изменится через полгода, год после инаугурации Дональда Трампа. В частности, мир увидит совершенно новый состав администрации Трампа.
Стало известно, что Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского. Зеленский поздравил Трампа с победой, а тот заверил, что будет поддерживать Украину, но не прибегнул к конкретике. Илон Маск, который также был на линии, пообещал продолжить поддерживать Украину.
Аналитики The Wall Street Journal рассказали, почему Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года. Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами благодаря своей компании SpaceX. В правительстве США возникла дилемма, ведь Штаты очень зависят от космических разработок Маска.
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