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Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали

Юлия Закрепа
11 ноября 2024, 12:20обновлено 11 ноября, 13:18
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Илон Маск близок не только с Трампом, но и с другими чиновниками.
Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа: в CNN раскрыли важные детали
Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Коротко о главном:

  • Почему Трамп может назначить Маска в свою администрацию
  • Маск присутствовал во время переговора Трампа и Зеленского
  • США зависимы от разработок Маска

Илон Маск не планирует занимать никаких должностей в администрации Дональда Трампа. Но это им и не нужно, поскольку он может влиять извне.

Как отмечает издание CNN, резиденция Трампа "Мар-а-Лаго" за последние 48 часов была переполнена двумя типами людей: теми, кто ищет работу в будущей администрации избранного президента, и теми, кто пытается повлиять на него, чтобы он нанял своих кандидатов на главные должности.

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Но, согласно многочисленным источникам, единственный человек, который возвышался над всем этим и очень повлиял, - это Маск. Миллиардер был замечен на курорте в Палм-Бич, Флорида, почти каждый день с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе, обедал с ним на террасе по вечерам и общался с его семьей на поле для гольфа.

Маск присутствовал при звонках Трампу нескольких мировых лидеров и участвовал в принятии кадровых решений. Генеральный директор SpaceX и Tesla даже ясно дал понять, какие назначения он предпочитает.

Трамп инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Также известно, что Маск был с Трампом, когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил, чтобы поздравить избранного президента на следующий день после выборов. Трамп включил громкую связь, и Зеленский поблагодарил Маска за его помощь в обеспечении связи с Украиной через интернет-сервис миллиардера Starlink.

Маск близок не только с Трампом, но и с его сопредседателем по переходному процессу Говардом Лютником - миллиардером, генеральным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, который руководит кадровой стороной перехода. Источники сообщают, что Трамп очарован Маском.

"Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так уж и много", - заявил избранный президент в своей победной речи после выборов.

Хотя формально не ожидается, что сам Маск займет какую-то должность в администрации Трампа, ему это и не нужно, сообщил один источник, отметив, что владелец X имеет не меньшее влияние извне.

Новости США - отношения Трампа и Маска

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США. Валерий Чалый считает, что многое изменится через полгода, год после инаугурации Дональда Трампа. В частности, мир увидит совершенно новый состав администрации Трампа.

Стало известно, что Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского. Зеленский поздравил Трампа с победой, а тот заверил, что будет поддерживать Украину, но не прибегнул к конкретике. Илон Маск, который также был на линии, пообещал продолжить поддерживать Украину.

Аналитики The Wall Street Journal рассказали, почему Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года. Маск наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными службами благодаря своей компании SpaceX. В правительстве США возникла дилемма, ведь Штаты очень зависят от космических разработок Маска.

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