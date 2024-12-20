ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке: в ISW назвали направление

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции в Донецкой области.

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ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

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Восстановлены ранее утраченные позиции в районе города Часов Яр

Фиксируется продвижение российских захватчиков

Украинским защитникам недавно удалось восстановить ранее утраченные позиции в районе города Часов Яр Донецкой области.

Об этом идет речь в свежем анализе ситуации на поле боя американского Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции в Часовом Яре.

В сообщении уточняется, что геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции в южной части Огнеупорного завода в центре города.

Вместе с тем отмечается, что войска страны-оккупанта РФ 18 и 19 декабря проводили наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

В то же время фиксируется продвижение российских захватчиков под Купянском, Торецком, Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, возле Работино и в Курской области.

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Ранее сообщалось о том, что РФ штурмует Часов Яр. Российские оккупанты продолжают наступать и атаковать позиции Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Некоторые позиции в городе не контролирует ни одна из сторон.

Как сообщал Главред, в ВСУ заявили о критической ситуации под Часовым Яром. Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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