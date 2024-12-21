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РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

Алексей Тесля
21 декабря 2024, 17:00
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На фронте количество боевых столкновений возросло, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые 'горячие' направления
ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Сили оборони півдня України

Важно:

  • Число боевых столкновений возросло до 110
  • Больше всего оккупанты атакуют на двух направлениях

По состоянию на это время на фронте количество боевых столкновений возросло до 110, больше всего оккупанты атакуют на Времовском направлении и в Курской области.

Как говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте, на Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, получили отпор.

видео дня

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боев еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполовке КАБами, неуправляемыми ракетами ударил по населенному пункту Надежда. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника. Пять управляемых авиабомб враг сбросил на Северск.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Часовому Яру. Украинские защитники отражают две вражеские атаки в направлении Ступочек.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Дружба. Враг активно применяет авиацию. По Романовке и Катериновке нанес удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверево оказались под ударами российских авиабомб.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак неподалеку Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее активен враг в районе Константинопольского, где состоялось 14 боестолкновений. Три боя еще продолжаются. Агрессор нанес авиаудар по Темировке, сбросив КАБ.

С начала суток произошло 226 боестолкновений, в том числе на Покровском направлении россияне 46 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

В Курской области украинские защитники отражают 19 атак противника, всего за сегодня захватчик совершил 32 штурма позиций наших войск.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ штурмует Часов Яр. Российские оккупанты продолжают наступать и атаковать позиции Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Некоторые позиции в городе не контролирует ни одна из сторон.

Как сообщал Главред, в ВСУ заявили о критической ситуации под Часовым Яром. Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

Больше новостей:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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