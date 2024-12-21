РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые 'горячие' направления

На фронте количество боевых столкновений возросло, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Сили оборони півдня України

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Число боевых столкновений возросло до 110

Больше всего оккупанты атакуют на двух направлениях

По состоянию на это время на фронте количество боевых столкновений возросло до 110, больше всего оккупанты атакуют на Времовском направлении и в Курской области.

Как говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте, на Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, получили отпор.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боев еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполовке КАБами, неуправляемыми ракетами ударил по населенному пункту Надежда. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два бесполезных штурма противника. Пять управляемых авиабомб враг сбросил на Северск.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Часовому Яру. Украинские защитники отражают две вражеские атаки в направлении Ступочек.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Дружба. Враг активно применяет авиацию. По Романовке и Катериновке нанес удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверево оказались под ударами российских авиабомб.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак неподалеку Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее активен враг в районе Константинопольского, где состоялось 14 боестолкновений. Три боя еще продолжаются. Агрессор нанес авиаудар по Темировке, сбросив КАБ.

С начала суток произошло 226 боестолкновений, в том числе на Покровском направлении россияне 46 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

В Курской области украинские защитники отражают 19 атак противника, всего за сегодня захватчик совершил 32 штурма позиций наших войск.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ штурмует Часов Яр. Российские оккупанты продолжают наступать и атаковать позиции Сил обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Некоторые позиции в городе не контролирует ни одна из сторон.

Как сообщал Главред, в ВСУ заявили о критической ситуации под Часовым Яром. Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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