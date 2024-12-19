Армия РФ оккупировала Трудовое и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

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Россияне оккупировали Трудовое на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ВСУ, карта deepstatemap

Вы узнаете:

Где у россиян есть продвижение на фронте

Как ситуацию комментируют в Генштабе

Российские военные оккупировали Трудовое Донецкой области. Об этом в ночь на 19 декабря сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Сообщается также, что оккупанты также продвинулись возле семи населенных пунктов, а именно - в Успеновке, Курахово, возле Песчаного, Новооленевки, Волкового, Нескучного и Возрождения в Донецкой области.

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Кроме того, аналитики указали на продвижение оккупантов у Загрызово Харьковской области.

Что говорят в Генштабе

В сводке Генштаба за 18 декабря отмечается, что на Покровском направлении противник 45 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасиловки, Чумацкого и Новооленовки. Силы обороны отбили 38 штурмов.

На Кураховском направлении враг предпринял 22 попытки прорвать оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Курахово и Дачное.

На Времивском направлении противник 24 раза атаковал украинские подразделения возле Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Ситуация на фронте - поледние новости

Российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои, считает танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган".

18 декабря стало известно, что российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области. Россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что численность группировки войск страны-агрессора России в Украине постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная.

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко сообщил, что армия страны-оккупанта РФ пытается захватить Великую Новоселку Донецкой области. Не исключено, что у россиян есть планы по атаке на Днепропетровскую область.

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