"Критические разрушения": в Кураховом и Часовом Яру уничтожены позиции ВСУ

Враг атаковал укрепление ВСУ в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

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В Кураховом и Часовом Яру уничтожены позиции ВСУ / Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Вы узнаете:

Россияне пошли в атаку в районе Нового Комара и Солнцовки

Боестолкновения продолжаются

Россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица".

Отмечается, что с целью улучшить свое тактическое положение россияне атаковали укрепление украинских бойцов в районе Нового Комара и на юго-восточной окраине Солнцовки.

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"В результате штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях потерпели разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее содержание", - говорится в сообщении.

Кроме того, штурмовые подразделения врага атаковали укрепление ВСУ в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

"Успеха не имели, понесли потери, отошли. В результате огневого поражения укрепления на наших отдельных позициях понесли критические разрушения", - добавили военные.

Также они добавили, что боестолкновения продолжаются, без изменений тактического положения противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган" заявил, что российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои.

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко сообщил, что армия страны-оккупанта РФ пытается захватить Великую Новоселку Донецкой области. Не исключено, что у россиян есть планы по атаке на Днепропетровскую область.

Кроме того, операция ВСУ в Курской области РФ осложнилась из-за погодных условий и постоянных обстрелов. По состоянию на середину декабря Украина потеряла половину ранее контролируемых территорий. Через четыре с половиной месяца после начала операции каждое подразделение ВСУ перешло в оборону.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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