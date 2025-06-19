Серьезный пожар в районе аэродрома: дроны массово налетели на Волгоград в России

Во время атаки в аэропортах Волгограда и Калуги вводили план "Ковер".

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Что известно о массовой атаке дронов в России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, открытые источники

Коротко:

БПлА атаковали Волгоград в ночь на 19 июня, вызвав пожар в районе аэродрома

Местные власти Волгоградской области заявили об отражении массированной атаки БПЛА

В ночь на 19 июня над Волгоградом прозвучала атака беспилотников. На утро жители города сняли пожар вблизи аэродрома - на кадрах виден густой дым. Эту информацию распространили российские телеграм-каналы.

Во время инцидента в аэропортах Волгограда и Калуги ввели спецрежим под названием "Ковер", который предусматривает ограничение полетов и повышенную боевую готовность.

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Взрывы прозвучали под Волгоградом / фото: тг-канал Главред

На момент утренних сообщений точно не известно, куда именно ударили дроны в Волгограде, но факт возгорания зафиксирован неподалеку от местного аэродрома.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в разных районах - в частности Калачевском, Городищенском и на юге областного центра - работала противовоздушная оборона. Он утверждает, что все аппараты были уничтожены.

Минобороны РФ также отчиталось о якобы уничтожении 81 беспилотника, которые атаковали территории в 11 разных регионах страны.

Атаки на россиян - что известно

Как рассказывал Главред, недавно СБУ провела аналог "Паутины" в Крыму. На морском дроне Sea Baby тестировали новые технологии, легшие в ее основу.

В то же время Генштаб рассказал, что ВСУ поразили объект производства БпЛА в России. Средства поражения достигли цели в Республике Татарстан.

В свою очередь генерал армии Украины Николай Маломуж заверил, что Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км. Ранее отсутствие заказов тормозило развитие, однако во время войны производство активизировалось.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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