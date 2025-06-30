Иран проиграл войну: появился прогноз, как Тегеран будут дожимать по максимуму

В ближайшее время начнется определенный переговорный процесс, который может зафиксировать результаты поражения Ирана.

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/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies/Reuters

Важное из заявлений Данилова:

Иран фактически проиграл войну

Ирану будут выдвигать максимально жесткие требования

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов прокомментировал ситуацию после ударов Израиля и США по Ирану.

"Иран не в том положении, потому что он фактически проиграл войну: их военные, разведывательные и террористические возможности очень уменьшились. Они, конечно, еще могут делать определенные шаги, но в целом это мало что изменит", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что в ближайшее время начнется определенный переговорный процесс, который может зафиксировать результаты поражения Ирана в войне.

"Очень многое будет зависеть от динамики внешней среды - на каком уровне, с какими требованиями к Ирану выйдут основные игроки. Это могут быть не только вопросы ядерной программы, но и сворачивание ракетной программы, прекращение поддержки Хезболлы, ХАМАС и хуситов. Мне кажется, Ирану будут выдвигать максимально жесткие, даже максималистские требования и пытаться заставить подписать фактическую капитуляцию. А это, в свою очередь, может приводить к периодическому возобновлению боевых действий во время переговорного процесса", - добавил Данилов.

/ Инфографика: Главред

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Ранее Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

Напомним, ранее стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Как писал Главред, ранее армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

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Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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