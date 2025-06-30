Полное разочарование: Луселия Сантус опозорилась хвалебными речами в адрес РФ

Рабыня Изаура рассказала, зачем приехала в Россию.

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Луселия Сантус сейчас - Рабыня Изаура рассказала, как оказалась в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luceliasantosoficial, imdb.com

Вкратце:

Стало известно, почему Луселия Сантус решила посетить страну-агрессора

Артистка оставила комплиментарный отзыв об рф

Бразильская актриса Луселия Сантус, известная благодаря главной роли в сериале "Рабыня Изаура", в начале июня вместе с сыном приехала в рф. Позже стало известно, что она приняла участие в кинофоруме "Евразия", который проходил в Сочи.

Там же Сантус дала интервью для росСМИ в котором весьма лестно высказалась о стране-оккупанте. Сперва она рассказала, почему не отказалась откликнуться на приглашение в рф, а затем и вовсе расхвалила Москву. Кроме того актриса изъявила желание в скором времени вернуться туда, а также посетить Санкт-Петербург.

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"Думаю, что все фестивали, как внутренние в Бразилии или России, так и международные, значимы. На них мы обмениваемся опытом. Важно, чтобы наша профессия всегда жила и развивалась. Мы должны поддерживать постоянную связь друг с другом и нашей публикой. Именно поэтому я и приехала к вам. Когда мне предложили поработать в жюри и побывать в Сочи, я даже не раздумывала. Сразу ответила: "Да". Кинофестиваль для меня - весомый аргумент. ... В 2018 году мне удалось впервые побывать в Москве. Москва меня удивила. Космический город. Меня поразило количество театров и музеев. Если бы у меня была возможность остаться надолго, я бы посетила все театры, начиная с Большого. Я хотела бы побывать в Санкт-Петербурге. Планирую в скором времени еще раз к вам приехать", - говорит Луселия Сантус.

О войне, которую развязала так обожаемая ею россия в Украине актриса решила скромно промолчать. Взамен в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с сочинского форума, на котором позирует с весьма довольной улыбкой.

Луселия Сантус сейчас - Рабыня Изаура рассказала, как оказалась в рф / instagram.com/luceliasantosoficial

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