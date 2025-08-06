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Не "Артемсолью" единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее

Руслана Заклинская
6 августа 2025, 19:13
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Остановка "Артемсоли" из-за российской агрессии заставила Украину переориентироваться на другие месторождения и импорт.
Не 'Артемсолью' единой: где в Украине добывают соль и хватает ли ее
Где в Украине добывают "белое золото" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Где в Украине сейчас добывают соль
  • Какие особенности имеет добыча соли на Закарпатье
  • Сколько стоит 1 кг соли в Украине

Соль - один из важнейших минералов для жизни и промышленности. В Украине ее добыча традиционно обеспечивалась местными месторождениями, но после полномасштабного вторжения России в 2022 году ситуация существенно изменилась. Главред узнал, где сейчас добывают соль в Украине.

Где в Украине добывают соль

До начала российской агрессии основным источником добычи соли в Украине было предприятие "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области. Это одно из крупнейших соледобывающих предприятий в Восточной Европе, которое обеспечивало более 90% всего объема соли в Украине. В мае 2022 года производство прекратилось из-за разрушения шахт и инфраструктуры в результате боевых действий и "Артемсоль" вынуждено было остановить работу. Впоследствии Соледар оказался под российской оккупацией.

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Сейчас Украина активно восстанавливает добычу соли на западе страны и налаживает импорт для покрытия внутренних потребностей. Одним из ключевых новых источников стала Стебницкая соляная шахта на Львовщине, получившая новую жизнь после длительного простоя. Также в планах развитие новых месторождений в западных регионах.

Где на Закарпатье добывают соль

В Закарпатье соль добывали издавна, в частности в Солотвино, где в советские времена началась промышленная добыча. Однако в 2007 году шахты начало подтапливать, а в 2010 Солотвино признали зоной чрезвычайной ситуации.

Сейчас на Закарпатье активно разрабатывают Тереблянское месторождение, где уже добывают техническую соль. В перспективе - добыча и пищевой соли.

"Наша тереблянская соль в непереработанном виде подходит для технических нужд, много примесей, а процент натрия здесь составляет около 90%, тогда как там 97-98%", - рассказал ООО "Катион Инвест", которое разрабатывает месторождение, Сергей Кондратьев в комментарии BBC.

Где сейчас добывают соль

Общие запасы каменной соли в Украине оцениваются примерно в 9 миллиардов тонн. Они сконцентрированы преимущественно на Донбассе, в Приднепровской низменности, Закарпатье, Прикарпатье и Крыму. Однако, из-за войны и временной оккупации части территорий, сейчас доступными остаются только западноукраинские месторождения, где добыча возможна в более безопасных условиях.

Однако для того, чтобы на рынке появилось больше украинской, а не импортной соли, наличия залежей недостаточно - ключевым является вопрос, насколько быстро можно нарастить объемы добычи и переработки.

Сейчас фактически единственным отечественным производителем пищевой соли остается Дрогобычская солеварня, рассказал ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. Еще весной 2022 года она увеличила производственные мощности до 55 тонн в месяц, однако этого недостаточно для полного покрытия потребностей страны.

Особенностью дрогобычской соли является то, что она добывается не традиционным способом, а путем выкачивания соляной рапы с последующим ее выпариванием на дровах. Это более сложный и затратный технологический процесс, что делает продукт дороже по сравнению с артемовской солью. К тому же, он не позволяет обеспечить большие объемы поставок, следовательно такая соль не может полностью заменить продукцию Славянского или Артемсельского месторождений, которые сейчас недоступны из-за войны.

Смотрите видео, как работает единственная действующая в Украине солеварня в Дрогобыче:

Сколько стоит 1 кг соли в Украине

После остановки "Артемсоли" стоимость соли в Украине существенно выросла. В 2022 году ее цена иногда достигала 40-50 гривен за килограмм из-за панических закупок и ограниченного предложения. Впоследствии ситуация стабилизировалась благодаря импорту и внутреннему производству.

По состоянию на август 2025 года средняя цена 1 кг поваренной соли в Украине колеблется в пределах 15-25 гривен в зависимости от бренда, фасовки и региона. Импортная соль, в частности морская, или йодированная, стоит дороже - иногда более 30 грн/кг.

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Об источнике: Мир наизнанку

Мир наизнанку, также Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым - украинская познавательная телепрограмма о путешествиях, автором и ведущим которой является Дмитрий Комаров. Премьера состоялась 11 декабря 2010 года на телеканале "1+1".

Передача фокусируется на малоизвестных регионах мира, а также на аспектах жизни разных стран, которые обычно остаются вне поля зрения массового туризма. В некоторых выпусках знаковые туристические объекты показываются под необычным углом зрения. Каждый сезон посвящен отдельной стране или региону.

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