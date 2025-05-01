Решающий момент для вкуса блюда: когда надо добавлять соль в холодец

Украинская хозяйка поделилась секретом, когда правильно солить холодец.

https://glavred.info/life/reshayushchiy-moment-dlya-vkusa-blyuda-kogda-nado-dobavlyat-sol-v-holodec-10660712.html Ссылка скопирована

Когда нужно добавлять чеснок в холодец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

На каком этапе холодец лучше всего солить

Как правильно добавить чеснок в холодец

Холодец - на первый взгляд привычное для украинцев блюдо, но на самом деле оно требует знания мельчайших тонкостей для его приготовления, как вот когда бросать лук и морковь в холодец, или как правильно его солить.

Главред узнал о том, как приготовить холодец идеально. Об этом на YouTube-канале Бабушкины рецепты рассказала украинская хозяйка Надежда Костив.

Она отметила, что соль в холодец рекомендуется добавлять ближе к завершению приготовления на плите, когда мясо проварилось 3 часа и в кастрюлю уже добавлены морковь и лук.

Смотрите видео, как правильно готовить холодец:

Относительно того, когда нужно давать чеснок в холодец, то лучше всего это делать после добавления овощей и соли. Его нужно порезать и растолочь в ступке со специями, после чего чеснок надо завязать в марлевый мешочек и бросить в кастрюлю.

Еще один важный момент в приготовлении это то, как правильно варить холодец: с открытой или закрытой крышкой. Хозяйка варила его на слабом огне без крышки.

Читайте также:

Что такое Бабушкины рецепты? Бабушкины рецепты - украинский YouTube-канал хозяйки Надежды Костив, которая делится видео с приготовлением домашних блюд и полезными кулинарными советами. На канал подписаны более 60 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред