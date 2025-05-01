Решающий момент для вкуса блюда: когда надо добавлять соль в холодец

Вы узнаете:
- На каком этапе холодец лучше всего солить
- Как правильно добавить чеснок в холодец
Холодец - на первый взгляд привычное для украинцев блюдо, но на самом деле оно требует знания мельчайших тонкостей для его приготовления, как вот когда бросать лук и морковь в холодец, или как правильно его солить.
Главред узнал о том, как приготовить холодец идеально. Об этом на YouTube-канале Бабушкины рецепты рассказала украинская хозяйка Надежда Костив.
Она отметила, что соль в холодец рекомендуется добавлять ближе к завершению приготовления на плите, когда мясо проварилось 3 часа и в кастрюлю уже добавлены морковь и лук.
Смотрите видео, как правильно готовить холодец:
Относительно того, когда нужно давать чеснок в холодец, то лучше всего это делать после добавления овощей и соли. Его нужно порезать и растолочь в ступке со специями, после чего чеснок надо завязать в марлевый мешочек и бросить в кастрюлю.
Еще один важный момент в приготовлении это то, как правильно варить холодец: с открытой или закрытой крышкой. Хозяйка варила его на слабом огне без крышки.
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Что такое Бабушкины рецепты?
Бабушкины рецепты - украинский YouTube-канал хозяйки Надежды Костив, которая делится видео с приготовлением домашних блюд и полезными кулинарными советами. На канал подписаны более 60 тысяч пользователей.
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