Как убрать суперклей с рук: эффективные домашние методы

Как избавиться от суперклея с рук без вреда для кожи - действенные и безопасные советы, которые реально работают дома.

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Как отмыть руки от суперклея? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как убрать суперклей с рук

Какие способы будут наиболее эффективными

Если случилось так, что на ваших руках оказался суперклей, не стоит сильно волноваться - существует несколько эффективных способов, которые помогут легко избавиться от этой проблемы. В этом материале Главред расскажет о самых простых, но не менее результативных методах очищения кожи от клея.

Суперклей - это очень удобное изобретение и незаменимое средство для мелкого ремонта в быту. Он высыхает за считанные секунды и образует прочное соединение, которое трудно разъединить. Однако при использовании часто случается, что он попадает на пальцы или другие участки рук. В результате склеивается не только поломанная вещь, но и кожа. В таких ситуациях не стоит прибегать к агрессивным химикатам или пытаться содрать клей механически, ведь это может привести к повреждению кожи. Лучше воспользоваться проверенными домашними средствами.

Жидкое мыло

Одним из самых простых и доступных методов является использование мыла. Для этого нужно развести жидкое мыло в теплой воде и подержать в полученном растворе руки в течение нескольких минут. Когда клей размякнет, кожу следует осторожно очистить, избегая резких движений. После этого остатки клея смыть чистой водой, вытереть руки сухой салфеткой и нанести на кожу увлажняющий крем.

Соль и сода

Еще одним эффективным способом является использование соли или соды. Этот метод считается механическим, ведь средство действует как природный скраб. На YouTube-канале "Точка зрения" рекомендуют наносить небольшое количество соли на предварительно смоченные в горячей воде руки, после чего легкими массажными движениями очищать загрязненные участки. Такая процедура позволяет постепенно удалить клей, но важно тереть осторожно, чтобы не повредить верхний слой эпидермиса. После очистки руки следует промыть под проточной водой, вытереть и обязательно увлажнить кремом.

Лимонный сок или кислота

Хорошо справляется с суперклеем и лимонный сок. Его необходимо смешать с водой в равных пропорциях. В подготовленный раствор следует окунуть ватный диск или салфетку, после чего обработать им пораженный участок. Через несколько минут, когда клей начнет размягчаться, его можно будет осторожно снять, а кожу промыть водой и вытереть насухо. Если дома нет лимона, подойдет лимонная кислота - для этого нужно смешать около двадцати граммов кислоты с пол-литра воды и использовать полученный раствор аналогичным образом. После процедуры руки следует тщательно вымыть и смазать кремом.

Уксус

Похожим способом действует обычный уксус. Для приготовления раствора необходимо смешать одну столовую ложку 9-процентного уксуса с литром воды. В этом растворе нужно подержать руки несколько минут. После этого клей разбухнет и постепенно начнет отходить. Завершив процедуру, руки необходимо хорошо вымыть с мылом, вытереть и увлажнить кремом, чтобы избежать сухости или раздражения.

Масло

Еще одним мягким и эффективным средством является растительное масло. Оно помогает размягчить клей без вреда для кожи. Если пальцы загрязнены клеем, их достаточно смазать маслом и подождать 10-15 минут, пока средство начнет действовать. После этого остатки клея, смешанные с маслом, следует протереть салфеткой, а затем тщательно вымыть руки с мылом. Этот способ особенно подходит для чувствительной кожи или для детей, поскольку не вызывает раздражений.

Вазелин или крем для рук

В случаях, когда суперклей попал на ногти или кутикулу, можно использовать вазелин или жирный крем для рук. Загрязненные участки следует обильно смазать средством и оставить примерно на пять минут. После этого остатки клея снимаются плотной салфеткой, а руки моются с мылом. Как и после других процедур, завершить очищение желательно нанесением увлажняющего крема.

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