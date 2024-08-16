Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - 'спасательный' лайфхак

С этими советами вы сможете удалить сильный клей с пальцев очень легко и без стресса.

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Как удалить суперклей с пальцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы работаете с суперклеем, то знаете, как больно его удалять, если он случайно попал на руки или даже на рабочую поверхность, пишет sante+.

Как удалить суперклей с рук

Мыло и горячая вода. Прежде всего, окуните пальцы в горячую мыльную воду. Подержите несколько минут, чтобы размягчить клей. Затем осторожно попробуйте отклеить его.

Прежде всего, окуните пальцы в горячую мыльную воду. Подержите несколько минут, чтобы размягчить клей. Затем осторожно попробуйте отклеить его. Жидкое моющее средство. Разведите 60 мл. жидкого моющего средства в чашке с теплой водой. Потрите пальцы этим раствором около 20 секунд. Смойте и повторите, если нужно, пока клей не отклеится.

Разведите 60 мл. жидкого моющего средства в чашке с теплой водой. Потрите пальцы этим раствором около 20 секунд. Смойте и повторите, если нужно, пока клей не отклеится. WD-40. Сначала нанесите немного WD-40 на ткань или бумагу. Затем потрите тряпкой приклеенный участок. Клей должен легко отклеиться. Затем вымойте руки с мылом.

Сначала нанесите немного WD-40 на ткань или бумагу. Затем потрите тряпкой приклеенный участок. Клей должен легко отклеиться. Затем вымойте руки с мылом. Лимонный сок. Сначала смешайте в равных частях лимонный сок и воду. Окуните в него пальцы: клей должен мягко отходить, что идеально подходит для чувствительной кожи.

Оливковое масло. Нанесите оливковое масло (которое является жирным веществом) на приклеенный участок. Легонько помассируйте, чтобы ослабить клей. Вымойте с мылом и горячей водой, чтобы удалить остатки.

Нанесите оливковое масло (которое является жирным веществом) на приклеенный участок. Легонько помассируйте, чтобы ослабить клей. Вымойте с мылом и горячей водой, чтобы удалить остатки. Ацетон или растворитель. Все, что вам нужно сделать, это нанести ацетон или растворитель, содержащий ацетон, на прочный клей. Затем подождите, пока клей растворится, перед тем как смыть его водой с мылом.

Все, что вам нужно сделать, это нанести ацетон или растворитель, содержащий ацетон, на прочный клей. Затем подождите, пока клей растворится, перед тем как смыть его водой с мылом. Вазелин. Начните с мытья прилипшего участка водой с мылом. Затем нанесите небольшое количество вазелина. Осторожно потрите или отклейте клей. Повторите, если нужно.

Начните с мытья прилипшего участка водой с мылом. Затем нанесите небольшое количество вазелина. Осторожно потрите или отклейте клей. Повторите, если нужно. Пемза. Сначала намочите приклеенный участок в горячей мыльной воде. Затем влажной пемзой осторожно потрите круговыми движениями. Продолжайте, пока клей не исчезнет.

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