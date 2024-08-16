Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - 'спасательный' лайфхак

С этими советами вы сможете удалить сильный клей с пальцев очень легко и без стресса.
Если вы работаете с суперклеем, то знаете, как больно его удалять, если он случайно попал на руки или даже на рабочую поверхность, пишет sante+.
Как удалить суперклей с рук
- Мыло и горячая вода. Прежде всего, окуните пальцы в горячую мыльную воду. Подержите несколько минут, чтобы размягчить клей. Затем осторожно попробуйте отклеить его.
- Жидкое моющее средство. Разведите 60 мл. жидкого моющего средства в чашке с теплой водой. Потрите пальцы этим раствором около 20 секунд. Смойте и повторите, если нужно, пока клей не отклеится.
- WD-40. Сначала нанесите немного WD-40 на ткань или бумагу. Затем потрите тряпкой приклеенный участок. Клей должен легко отклеиться. Затем вымойте руки с мылом.
- Лимонный сок. Сначала смешайте в равных частях лимонный сок и воду. Окуните в него пальцы: клей должен мягко отходить, что идеально подходит для чувствительной кожи.
- Оливковое масло. Нанесите оливковое масло (которое является жирным веществом) на приклеенный участок. Легонько помассируйте, чтобы ослабить клей. Вымойте с мылом и горячей водой, чтобы удалить остатки.
- Ацетон или растворитель. Все, что вам нужно сделать, это нанести ацетон или растворитель, содержащий ацетон, на прочный клей. Затем подождите, пока клей растворится, перед тем как смыть его водой с мылом.
- Вазелин. Начните с мытья прилипшего участка водой с мылом. Затем нанесите небольшое количество вазелина. Осторожно потрите или отклейте клей. Повторите, если нужно.
- Пемза. Сначала намочите приклеенный участок в горячей мыльной воде. Затем влажной пемзой осторожно потрите круговыми движениями. Продолжайте, пока клей не исчезнет.
Santé+ Magazine
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