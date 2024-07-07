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Как сделать клей из подручных средств: простые советы помогут по хозяйству

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 17:00
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"Как сделать клей в домашних условиях?" - рано или поздно, но всякий рачительный хозяин или хозяйка задумываются об этом. Главред детально отвечает на вопрос.
Клей
Как сделать клей в домашних условиях? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как сделать клей из подручных средств?

Существует множество рецептов клея из подручных средств. Вот несколько вариантов, которые предлагает проект Creative Cat:

Мучной клей:

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 2 стакана воды
  • 1/3 стакана сахара
  • 1 чайная ложка белого уксуса
  • Щепотка соли

Приготовление:

  • В кастрюлю налейте воду, добавьте муку, сахар, уксус и соль.
  • Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
  • Уменьшите огонь и варите 5-10 минут, пока клей не загустеет.
  • Остудите клей перед использованием.

Клей из желатина:

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка желатина
  • 100 мл воды
  • 1 столовая ложка глицерина (по желанию)
  • Приготовление:
  • Замочите желатин в холодной воде на 30 минут.
  • Нагрейте воду на водяной бане, не доводя до кипения.
  • Добавьте разбухший желатин в воду и растворите его, постоянно помешивая.
  • Влейте глицерин (если используете).
  • Остудите клей перед использованием.

Клей из ПВА:

Ингредиенты:

  • часть клея ПВА
  • часть воды

Приготовление:

  • Смешайте клей ПВА с водой в равных пропорциях.
  • Тщательно перемешайте до однородности.
  • Используйте клей сразу.

Клей из молока:

Ингредиенты:

  • стакан молока
  • столовая ложка уксуса

Приготовление:

  • Доведите молоко до кипения.
  • Влейте уксус, постоянно помешивая.
  • Продолжайте кипятить, пока молоко не свернется и не отделится сыворотка.
  • Процедите сыворотку через марлю.
  • Оставьте сыворотку остывать.
  • Используйте клей после того, как он полностью остынет и загустеет.

Клей из яичного белка:

Ингредиенты:

  • яичный белок
  • чайная ложка сахара
  • чайная ложка лимонного сока

Приготовление:

  • Взбейте яичный белок с сахаром до устойчивых пиков.
  • Добавьте лимонный сок и аккуратно перемешайте.
  • Используйте клей сразу.

Помните - эти клеи не подходят для всех материалов. Перед использованием всегда тестируйте клей на незаметном участке. Соблюдайте меры предосторожности при работе с клеем.

Клей

Как сделать супер-клей из соды?

Сделать супер-клей из соды в домашних условиях невозможно. Сода (гидрокарбонат натрия) не обладает клеящими свойствами. Распространение информации о том, что соду можно использовать для создания супер-клея, является ошибкой. При смешивании суперклея с содой происходит химическая реакция, в результате которой выделяется тепло и углекислый газ.

Это может привести к:

Ожогам - выделяющееся тепло может быть достаточно сильным, чтобы вызвать ожоги.

Повреждению склеиваемых поверхностей - углекислый газ может создать пузырьки, которые сделают склеивание неровным и слабым.

Взрыву - в некоторых случаях возможно образование взрывоопасной смеси.

Важно - не используйте соду для создания супер-клея. При работе с суперклеем всегда следуйте инструкциям производителя. Используйте защитные очки и перчатки. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Вот несколько дополнительных советов:

  • Храните супер-клей в недоступном для детей месте.
  • Не используйте супер-клей на глазах или на коже.
  • Если супер-клей попал вам в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Что такое Creative Cat?

Creative Cat - проект, посвященный тому, как сделать искусство и ремесло простым для обычных людей. По состоянию на июль 2024 года на канал подписано 583 тысяч подписчиков.

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