Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

Суперклей часто становится настоящей палочкой-выручалочкой в доме. Порой кажется, что клей можно использовать практически для любых мелких работ. Казалось бы, мы знаем, как правильно использовать супер клей, но это не совсем так. Далеко не каждые предметы и детали можно соединить при помощи такого клея.
Что не клеит супер клей
Суперклей и бумага
Многие интересуются, можно ли супер клеем клеить бумагу. В принципе, можно, но не нужно. На ней появится прозрачная пленка, которая будет заметной. Поэтому лучше так не делать.
Супер клей и стекло
Стекло склеится, но лишь на какое-то время. У стекла есть щелочная реакция, и она негативно влияет на суперклей. Поэтому, скорее всего, соединение будет некрепким и со временем разрушится.
Некоторые виды пластика
Полиэтилен, полипропилен и тефлон суперклеем тоже лучше не клеить. Допускается это лишь в том случае, если до этого поверхности были обработаны праймером или активатором.
Силиконовая резина и мягкая кожа
Их тоже суперклеем склеивать не рекомендуется, потому что соединение будет недолговечным. То же самое касается эластичных, а также тех материалов, которые будут контактировать с водой.
Электрические контакты и соединения и суперклей
Нельзя приклеивать суперклеем разъемы зарядки. Категорически не советуют этого делать, поскольку возникнет множество проблем: суперклей не проводит ток и способен повредить плату и деталь.
Если паять деталь от платы после суперклея, существует риск получить химический ожог глаза. Поэтому суперклей в этих делать использовать нельзя.
Суперклей для ногтей
Не советуют использовать суперклей и для ногтей. Такой клей содержит множество химикатов и агрессивных ингредиентов. В результате может произойти раздражение кожи.
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