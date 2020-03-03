Новая песня Кино с Виктором Цоем потрясла сеть

Виктор Цой / кадр из фильма Игла

Новая песня группы Кино еще с Виктором Цоем взбудоражила сеть. Звукозаписывающая студия Maschina Records, у которой оказались какие-то старые записи группы, намерена выпустить неизвестные ранее песни.

Сингл Ты бы мог быть героем записывался в 1986 году группой Кино, но так и не вышел, ибо должен был войти в альбом Любовь - это не шутка. Утверждают, что альбом записывался весной 1986 года.

Необходимо отметить, что группа Виктора Цоя в то время часто бывала в Киеве, снимаясь в короткометражном фильме украинского режиссера Александра Лысенко Конец каникул. Кино дали в Киеве два концерта – в мае и июне 1986 года - Счетчик Гейгера (в память о Чернобыльской катастрофе).

Многие песни, написанные в тот период вошли в альбом Группа крови (1988). Но некоторые не вошли никуда, и была большая вероятность того, что она была написана в "киевский период" рок-группы, но сейчас уже трудно что-то установить или доказать.

Новая песня Кино - Ты мог бы быть героем смотреть онлайн запись:

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