Stupid Love - Lady Gaga устроила танцевальный баттл в пустыне

Леди Гага отсняла новый клип Stupid Love, который специально снимался только на новый iPhine 11 Pro.
Американская певица Леди Гага сняла новый яркий клип Stupid Love, в котором ее команда в розовом устроила танцевальный баттл, а певица сделал признание.
Леди Гага выпустила новый клип после того, написала серию песен для фильма Звезда родилась.
В этот раз ее работа похожа на манифест - "I want to be love", поет певица, при том, что песню она решила назвать Stupid Love.
Весь клип был снят на iPhone 11Pro, и перед выходом клипа компания Apple публиковала у себя несколько промок нему.
Lady Gaga - Stupid Love смотреть онлайн новій клип, снятый на iPhone 11:
Stupid Love Lady Gaga перевод песни
Ты тот, кого я ждала всю жизнь
Надо перестать плакать
Исцели меня, если я не открываю дверь
Трудно поверить (но ты поверь в меня)
Успокойся (и посмотри на меня)
Ложись, ложись, ложись, ложись (посмотри на меня!)
Успокойся
И посмотри на меня
Все что я когда-то хотела
Это любить
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй …
Хотела любить
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-а (Еще и еще)
Я хочу твоей дурацкой любви
Я хочу твоей дурацкой любви
(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)
Пришло время освободиться от твоих оков
Пока не поздно, пока не поздно, обрести покой
Любовь защитит меня от боли?
Я буду сражаться за тебя (даже если разобьется сердце)
Успокойся (и посмотри на меня)
Ложись, ложись, ложись, ложись (посмотри на меня!)
Успокойся
И посмотри на меня
Все что я когда-то хотела
Это любить
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй …
Хотела любить
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-ух (У-ух)
Эй, эй-а (Еще и еще)
Я хочу твоей дурацкой любви
Я хочу твоей дурацкой любви
(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)
Мне не нужен повод (ой)
Я просто хочу твоей дурацкой любви
Мне не нужен повод (ой)
Я просто хочу твоей дурацкой любви
Еще и еще
Я хочу твоей дурацкой любви (оу, оу, ууу)
У нас есть дурацкая любовь (любовь, любовь, о-о)
(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)
Я хочу твоей дурацкой любви
(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)
Я хочу твоей дурацкой любви
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