Stupid Love - Lady Gaga устроила танцевальный баттл в пустыне

Stupid Love Lady Gaga - смотреть онлайн / Youtube

Американская певица Леди Гага сняла новый яркий клип Stupid Love, в котором ее команда в розовом устроила танцевальный баттл, а певица сделал признание.

Леди Гага выпустила новый клип после того, написала серию песен для фильма Звезда родилась.

В этот раз ее работа похожа на манифест - "I want to be love", поет певица, при том, что песню она решила назвать Stupid Love.

Весь клип был снят на iPhone 11Pro, и перед выходом клипа компания Apple публиковала у себя несколько промок нему.

Lady Gaga - Stupid Love смотреть онлайн новій клип, снятый на iPhone 11:

Stupid Love Lady Gaga перевод песни

Ты тот, кого я ждала всю жизнь

Надо перестать плакать

Исцели меня, если я не открываю дверь

Трудно поверить (но ты поверь в меня)

Успокойся (и посмотри на меня)

Ложись, ложись, ложись, ложись (посмотри на меня!)

Успокойся

И посмотри на меня

Все что я когда-то хотела

Это любить

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй …

Хотела любить

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-а (Еще и еще)

Я хочу твоей дурацкой любви

Я хочу твоей дурацкой любви

(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)

Пришло время освободиться от твоих оков

Пока не поздно, пока не поздно, обрести покой

Любовь защитит меня от боли?

Я буду сражаться за тебя (даже если разобьется сердце)

Успокойся (и посмотри на меня)

Ложись, ложись, ложись, ложись (посмотри на меня!)

Успокойся

И посмотри на меня

Все что я когда-то хотела

Это любить

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй …

Хотела любить

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-ух (У-ух)

Эй, эй-а (Еще и еще)

Я хочу твоей дурацкой любви

Я хочу твоей дурацкой любви

(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)

Мне не нужен повод (ой)

Я просто хочу твоей дурацкой любви

Мне не нужен повод (ой)

Я просто хочу твоей дурацкой любви

Еще и еще

Я хочу твоей дурацкой любви (оу, оу, ууу)

У нас есть дурацкая любовь (любовь, любовь, о-о)

(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)

Я хочу твоей дурацкой любви

(Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой)

Я хочу твоей дурацкой любви

Ранее Алина Гросу занялась сексом в автомобиле в своем клипе Арестован.