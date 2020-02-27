Алина Гросу занялась сексом в машине в новом клипе Арестован

Алина Гросу / Главред

Алина Гросу написала песню Арестован, и сняла под нее клип в стиле Бонни и Клайда с откровенными сценами, в том числе сексом в машине.

Певица Алина Гросу снялась с актером Романо Полянским в клипе Арестован.

"Дорогие, рада представить Вам свою новую работу Арестован. Знаю, как многим полюбился наш тандем с Ромой Полянским, мои работы с ним до сих пор остаются обсуждаемыми и желанными. Мы решили не останавливать наше сотрудничество", - пишет Гросу.

Новый клип Арестован войдет в весенний альбом Гросу, который она уже анонсировала.

Алина Гросу / Главред

"Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви — до последнего вздоха. Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип Арестован. Без крови не обошлось", - прокомментировала Гросу свой клип.

Алина Гросу / Главред

В видео они не просто изображают Бонни и Клайда - кроме откровенных танцев, присутствует сцена секса в ретро автомобиле с запотевшими окнами, которая прямо отсылается также к аналогичной сцене в Титанике.

Алина Гросу - Арестован смотреть онлайн клип:

Роман Полянский играл в фильмах Крылья империи, Зеркала, Метод Фрейда, и в сериале Игрушки.