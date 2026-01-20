Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицы

О чем идет речь в материале:
Кошки имеют сложную систему общения, и если научиться правильно читать их сигналы и отвечать "кошачьим языком", с животным можно выстроить глубокий контакт и взаимопонимание. Об этом сообщили ветеринары и зооэксперты проекта"Cats" в видео на YouTube.
Главред выяснил , как правильно общаться с котом.
Понимают ли кошки человеческую речь
Кошки — гораздо более коммуникабельны, чем привыкли думать люди. Они активно используют голос и язык тела, причем их "словарный запас" значительно шире, чем у собак.
"Кошки — очень громкие и коммуникабельные существа. Они общаются как с помощью языка тела, так и с помощью голоса, и, по сравнению с собаками, имеют гораздо больший словарный запас", — отмечают эксперты проекта "Cats".
Смотрите видео о том, как говорить с котом, чтобы он слушался:
По словам специалистов, кошки могут использовать более 100 различных голосовых звуков, тогда как собаки — только около десяти.
Как разговаривать с котом на кошачьем языке
Эксперты объясняют, что человек может не только понимать кота, но и отвечать ему понятными звуками.
Первый и самый дружелюбный звук — это щебетание или трель.
"Я также называю его "блюп", и это звук, который кошка издает, когда приветствует как других кошек, так и людей", — объясняют зооэксперты.
Такой звук часто используют кошки-матери и котята. Если кот "блюпает" хозяину, эксперты советуют смело отвечать тем же.
"Отвечая кошкам, вы можете дать им почувствовать, что вы их немного лучше понимаете", — говорится в видео.
Что означает мяуканье кота
Ветеринары отмечают, что мяуканье — это сигнал потребности.
"Мяуканье обычно означает, что кот чего-то хочет", — отмечают эксперты.
Это может быть просьба о еде, желание выйти из комнаты или потребность во внимании. Важно сочетать звук с языком тела животного.
"Ваша задача — соединить мяуканье и другие элементы языка тела вашей кошки, чтобы понять, чего именно она может хотеть".
Шипение и крик — почему кошка шипит
Специалисты указывают на то, что звук шипения — это предупреждение для хозяина.
"Кошки шипят как своеобразный защитный звук. Они выражают, что ситуация обостряется", — добавляют они.
Интересно, что эксперты допускают использование шипения в воспитательных целях.
"Если ваша кошка делает что-то, чего вы не хотите, вы можете шипеть на нее, и она поймет", — указывается в видео.
Крик или резкий визг — это признак сильного страха или боли.
"Это звук, который кошки издают очень внезапно, когда они очень напуганы и хотят, чтобы это прекратилось", — утверждают эксперты.
Язык тела кота: как читать сигналы без слов
Специалисты отмечают, что язык тела важнее звуков.
Хвост
- Поднятый вверх — дружелюбие.
- Вращается вокруг хозяина — признак связи.
- Взъерошенный — страх или защита.
"Взаимодействуйте с кошкой, когда она кажется заинтересованной. Отойдите, когда она вам это показывает", — указывают они.
Как кот проявляет доверие
"Переворачивание на спину означает, что кошка чувствует себя с вами комфортно", — говорят зооэксперты.
Также, по их словам, бунтинг — когда кот толкает хозяина носом, также является признаком связи и часто указывает на то, что кот хочет, чтобы его погладили.
Эксперты советуют отвечать тем же жестом.
"Смело толкайте свою кошку носом. Это может сработать лучше, чем вы думаете", — указывают они.
Как понять настроение кота
Положение ушей и выражение лица много говорят о состоянии животного.
"Уши, направленные назад, показывают, что она испугана. Уши, направленные вверх, являются признаком заинтересованности", — говорят специалисты.
Расслабленное лицо — готовность к контакту, напряженное — сигнал стресса.
Как заслужить доверие кота и сделать его более послушным
Завершающий и самый важный аспект — общее отношение к животному.
"И последний аспект общения с вашей кошкой — это то, как вы выражаете свои чувства кошке за пределами этих непосредственных взаимодействий. Вы можете дать понять вашей кошке, что ее любят, что она нужна и что о ней заботятся в доме. Просто обеспечьте ей такую обогащенную среду, уважайте ее границы, уважайте ее пространство и дайте ей пространство, в котором она нуждается. Я верю, что наши кошки отреагируют на эти знаки уважения. Вы можете выразить свою любовь через эти действия. Независимо от того, как вы общаетесь со своей кошкой, главное — обращать внимание на сигналы, которые она вам подает", — резюмирует автор видео.
Об источнике: YouTube канал "Cats"
Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.
