Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицы

Кошки обладают сложной системой общения, и правильное понимание их сигналов позволяет установить глубокий контакт между животным и его хозяином.

https://glavred.info/dim/kak-govorit-s-kotom-chtoby-on-ponimal-hozyaina-i-slushalsya-sekret-znayut-edinicy-10733948.html Ссылка скопирована

Как разговаривать с котом, чтобы он слушался - как понять кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как правильно разговаривать с котом

Как понять кота

Как научить кота слушаться

Кошки имеют сложную систему общения, и если научиться правильно читать их сигналы и отвечать "кошачьим языком", с животным можно выстроить глубокий контакт и взаимопонимание. Об этом сообщили ветеринары и зооэксперты проекта"Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил , как правильно общаться с котом.

видео дня

Понимают ли кошки человеческую речь

Кошки — гораздо более коммуникабельны, чем привыкли думать люди. Они активно используют голос и язык тела, причем их "словарный запас" значительно шире, чем у собак.

"Кошки — очень громкие и коммуникабельные существа. Они общаются как с помощью языка тела, так и с помощью голоса, и, по сравнению с собаками, имеют гораздо больший словарный запас", — отмечают эксперты проекта "Cats".

Смотрите видео о том, как говорить с котом, чтобы он слушался:

По словам специалистов, кошки могут использовать более 100 различных голосовых звуков, тогда как собаки — только около десяти.

Как разговаривать с котом на кошачьем языке

Эксперты объясняют, что человек может не только понимать кота, но и отвечать ему понятными звуками.

Первый и самый дружелюбный звук — это щебетание или трель.

"Я также называю его "блюп", и это звук, который кошка издает, когда приветствует как других кошек, так и людей", — объясняют зооэксперты.

Такой звук часто используют кошки-матери и котята. Если кот "блюпает" хозяину, эксперты советуют смело отвечать тем же.

"Отвечая кошкам, вы можете дать им почувствовать, что вы их немного лучше понимаете", — говорится в видео.

Что означает мяуканье кота

Ветеринары отмечают, что мяуканье — это сигнал потребности.

"Мяуканье обычно означает, что кот чего-то хочет", — отмечают эксперты.

Это может быть просьба о еде, желание выйти из комнаты или потребность во внимании. Важно сочетать звук с языком тела животного.

"Ваша задача — соединить мяуканье и другие элементы языка тела вашей кошки, чтобы понять, чего именно она может хотеть".

Шипение и крик — почему кошка шипит

Специалисты указывают на то, что звук шипения — это предупреждение для хозяина.

"Кошки шипят как своеобразный защитный звук. Они выражают, что ситуация обостряется", — добавляют они.

Интересно, что эксперты допускают использование шипения в воспитательных целях.

"Если ваша кошка делает что-то, чего вы не хотите, вы можете шипеть на нее, и она поймет", — указывается в видео.

Крик или резкий визг — это признак сильного страха или боли.

"Это звук, который кошки издают очень внезапно, когда они очень напуганы и хотят, чтобы это прекратилось", — утверждают эксперты.

Язык тела кота: как читать сигналы без слов

Специалисты отмечают, что язык тела важнее звуков.

Хвост

Поднятый вверх — дружелюбие.

Вращается вокруг хозяина — признак связи.

Взъерошенный — страх или защита.

"Взаимодействуйте с кошкой, когда она кажется заинтересованной. Отойдите, когда она вам это показывает", — указывают они.

Как кот проявляет доверие

"Переворачивание на спину означает, что кошка чувствует себя с вами комфортно", — говорят зооэксперты.

Также, по их словам, бунтинг — когда кот толкает хозяина носом, также является признаком связи и часто указывает на то, что кот хочет, чтобы его погладили.

Эксперты советуют отвечать тем же жестом.

"Смело толкайте свою кошку носом. Это может сработать лучше, чем вы думаете", — указывают они.

Как понять настроение кота

Положение ушей и выражение лица много говорят о состоянии животного.

"Уши, направленные назад, показывают, что она испугана. Уши, направленные вверх, являются признаком заинтересованности", — говорят специалисты.

Расслабленное лицо — готовность к контакту, напряженное — сигнал стресса.

Как заслужить доверие кота и сделать его более послушным

Завершающий и самый важный аспект — общее отношение к животному.

"И последний аспект общения с вашей кошкой — это то, как вы выражаете свои чувства кошке за пределами этих непосредственных взаимодействий. Вы можете дать понять вашей кошке, что ее любят, что она нужна и что о ней заботятся в доме. Просто обеспечьте ей такую обогащенную среду, уважайте ее границы, уважайте ее пространство и дайте ей пространство, в котором она нуждается. Я верю, что наши кошки отреагируют на эти знаки уважения. Вы можете выразить свою любовь через эти действия. Независимо от того, как вы общаетесь со своей кошкой, главное — обращать внимание на сигналы, которые она вам подает", — резюмирует автор видео.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред