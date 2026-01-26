Почему нельзя приучать кота к туалету – ответ удивит даже опытных хозяев

Зооэксперты объясняют, почему попытки приучить кота к унитазу могут навредить ему, и почему обычный лоток остается самым безопасным решением.

Почему нельзя приучать кота к туалету - какой вред туалету для кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы кошек считают приучение питомца к человеческому туалету удобным и современным решением, однако зооэксперты и ветеринары предупреждают, что такая практика может серьезно навредить физическому и психологическому здоровью животного. Об этом говорится в видеопроекте "Cats" на YouTube.

Главред выяснил , почему нельзя приучать кота к унитазу.

Почему унитаз опасен для кошек

Одна из главных причин, почему ветеринары не советуют отказываться от лотка, — это подавление естественного поведения кота.

"Это лишает кота возможности рыть и прикрывать свои экскременты. Этот инстинкт рытья настолько глубоко укоренился у кошек", — объясняет эксперт проекта "Cats".

Смотрите видео о том, возможно ли приучить взрослого кота к унитазу:

Специалисты отмечают, что рытье — не просто привычка, а важная часть чувства безопасности и благополучия животного. Даже если кот может физически пользоваться унитазом, это не значит, что такое поведение является для него здоровым.

Почему кошек нельзя приучать к унитазу

Еще одна опасность — последствия, которые могут возникнуть, если владелец решит вернуть кота к лотку после туалетного обучения.

"Если вы научите кота отказаться от рытья, а затем решите перевести его на лоток, он может перестать прикрывать свои экскременты", — отмечает зооэксперт.

Это не только проблема запаха, но и признак глубокого поведенческого стресса, который может сохраняться годами.

Почему кошек не нужно приучать к туалету

Для пользования человеческим туалетом кот вынужден балансировать на узком и скользком крае унитаза.

"Это гладкая, узкая полочка, которая добавляет элемент опасности к тому, что и без того является одним из самых уязвимых моментов для них", — объясняют ветеринары.

Если животное однажды соскользнет в унитаз, последствия могут быть серьезными.

"Это вызовет чувство страха, которое, скорее всего, повлияет на каждое последующее использование туалета", — предупреждает эксперт.

В результате кот может полностью отказаться от любого туалета и начать метить жилье.

Почему лоток — лучшее решение для кошек

Приучение к унитазу требует регулярных прыжков на высоту, что становится проблемой с возрастом.

"Пожилые кошки часто страдают артритом и проблемами с суставами, которые затрудняют им прыжки", — отмечается в пояснении.

Таким образом, то, что кажется удобным решением сегодня, может превратиться в серьезную проблему через несколько лет.

Как кошки приучаются к лотку

Запах в лотке, который человеку может казаться неприятным, для кота является важным маркером территории.

"Кошачий туалет является маркером дома для вашей кошки", — объясняют специалисты.

Постоянное смывание отходов в унитаз лишает животное возможности чувствовать стабильность и контроль над пространством.

Почему нельзя смывать кошачьи какашки в унитаз

Отдельная и малоизвестная проблема — паразит Toxoplasma gondii, который может содержаться в кошачьих испражнениях.

"Очистные сооружения не всегда могут его уничтожить. Поэтому он часто просачивается и может влиять на некоторые виды, находящиеся под угрозой исчезновения", — отмечают ветеринары.

Именно поэтому эксперты не рекомендуют смывать кошачьи отходы в канализацию.

Специалисты сходятся в одном, что безопасный, стабильный и привычный лоток — лучший вариант для кота.

"Я очень рекомендую вам создать безопасное, стабильное место для вашей кошки, чтобы она могла ходить в туалет, вместо того, чтобы заставлять ее балансировать на узком краю", — резюмируется в видео.

