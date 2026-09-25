РФ ударила по офисному зданию в Киеве: на парковке погибли люди, есть раненые

На парковке возле офисного здания загорелись автомобили.

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Нападение на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/kievreal1

Что известно:

Россия нанесла удар БПЛА по офисному зданию

Погибли четыре человека, ещё семеро пострадали

Из-за атаки перекрыто движение по улице Вадима Гетьмана

В Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В результате попадания российского БПЛА в здание поврежден фасад и выбиты окна. На парковке возле здания, куда попал БПЛА, горят автомобили.

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"Обнаружены тела троих погибших. Семь человек пострадали", - рассказал Кличко.

По его словам, экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Из-за последствий вражеского удара в Киеве перекрыто движение транспорта по улице Вадима Гетьмана. В связи с этим изменено движение троллейбусов № 22к, 27, 30 и 42.

"Уже четверо погибших в результате попадания БПЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших - один ребенок. Пожар на парковке возле офисного центра ликвидирован", - уточнил Кличко.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки врага повреждено еще одно медучреждение столицы в Соломенском районе. Три человека, находившиеся неподалеку от медучреждения, были госпитализированы. В том числе – одного ребенка.

По данным местных каналов, российские оккупанты нанесли удар по зданию, где находился офис интернет-провайдера Datagroup. Из-за этого в Киеве могут возникнуть проблемы с интернетом.

Кроме того, Россия атаковала склады McDonald's в Броварском районе. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

В целом, по словам мэра столицы, 25 сентября в Киеве в результате атак страны-агрессора пострадали 27 жителей города. Погибли пять человек.

Проблемы с интернетом

В Луцке временно не работают электронные табло на остановках общественного транспорта, сообщил Луцкий городской совет. Причиной стали технические сбои в работе информационных сервисов после повреждения дата-центров в Киеве в результате российского обстрела.

Специалисты уже работают над восстановлением системы. На время проведения работ пассажирам предлагают отслеживать движение общественного транспорта через приложения "Сити Кард", City Bus и EasyWay. Работу электронных табло обещают возобновить после устранения технических проблем.

Кроме того, Россия атаковала склады McDonald's в Броварском районе. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

Почему РФ атакует гражданские объекты - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что Россия не может переломить ситуацию на фронте, поэтому пытается оказать давление на Украину ударами по гражданской инфраструктуре.

По его мнению, ситуация на фронте всё меньше соответствует целям, которые Москва заявляет в ходе переговоров. В то же время украинские военные продолжают освобождать населённые пункты в Донецкой области.

"Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоевывать значительные участки оккупированных территорий", - отметил Новак.

По его словам, из-за отсутствия желаемых результатов на поле боя РФ пытается психологически воздействовать на украинцев, нанося удары по гражданским объектам.

Атака РФ на Киев 25 сентября - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ночной атаке российских дронов и ракет. Кличко отметил, что ночной удар по Киеву привел к повреждению зданий в Соломенском и Подольском районах.

Киевская городская военная администрация утром сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, ещё 20 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты утром 25 сентября атаковали Украину ударными беспилотниками. Он подчеркнул, что повреждены государственные учреждения и медицинские объекты.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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