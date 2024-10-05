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Эксперт назвала дешевое средство, которое навсегда устраняет плесень в доме: в чем секрет

Алёна Воронина
5 октября 2024, 15:09
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Таким образом можно не только устранить проблему, но и предотвратить возникновение плесени в будущем.
Плесень
Эксперт назвала дешевое средство, которое навсегда устраняет плесень в доме/ скрин

Если вы вдруг обнаружили в какой-то из частей своего дома плесень, то сразу может возникнуть вопрос, как вывести плесень из дома и сделать так, чтобы она больше не возвращалась.

Одной из самых распространенных причин образования плесени в доме является конденсация, вызванная разницей температур. Конденсация возникает, когда водяной пар, содержащийся в воздухе, конденсируется на холодных поверхностях и создает влажную среду.

Поклонники эксперта по клинингу миссис Хинч поделились в публикации в группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook секретом, как избавиться от плесени навсегда благодаря одному простому гигиеническому средству, пишет The Mirror.

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Один из пользователей поделился своим секретом - он отметил, что в таком случае можно использовать средство для полоскания ротовой полости.

Пользователь отмечает, что использование жидкости для полоскания рта может полностью остановить повторное появление плесени. Также он отметил, что нужно регулярно проветривать помещение, где есть такая проблема.

The Mirror попросил эксперта по уборке Эмили Беррон из Rezigo прокомментировать такой совет, и она заверила, что это действительно сработает.

"Да, средство для полоскания рта может убить плесень и удержать ее на расстоянии, поскольку оно убивает 99,9% микробов и бактерий в вашем рту, то же самое можно сказать об уничтожении бактерий в вашем доме", - отметила эксперт.

Также она объяснила, как правильно бороться с плесенью с помощью такого средства.

"Чтобы уничтожить грибковые споры плесени, используйте простую, прозрачную и недорогую жидкость для полоскания рта на основе этанола. Разведите смесь, используя одну часть жидкости для полоскания рта на три части воды. Распыляйте это на пораженные участки раз в несколько дней, после чего хорошо проветривайте комнату или используйте осушитель, чтобы обеспечить поток воздуха и уменьшить риск дальнейшего накопления", - объяснила эксперт по уборке.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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