Камни полетели из Беларуси, готовится большой прорыв мигрантов: на границе с Польшей стало горячо

На границе с Польшей стало горячо / Reuters

Польские правоохранители заявили, что вечером в субботу, 13 ноября, на территорию страны в районе Старзына ворвались мигранты - группа из 50 человек. Также стало известно о подготовке большого прорыва мигрантов.

"В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, принял участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 иракских гражданина", - сказано в сообщении полиции Подляского воеводства в Twitter.

Также в польской полиции заявили, что вечером 13 ноября были зафиксировано агрессивное поведение со стороны мигрантов.

"Камни полетели из Беларуси в сторону правоохранителей. Был сбит полицейский и повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, чтобы защитить его", - сообщили в полиции.

В то же время польские пограничники сообщили, что белорусские силовики в течение 14 ноября ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

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Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в окрестностях Кузницы, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается все большее скопление вооруженных представителей белорусских служб

"Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям", - отметили белорусские пограничники.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократической партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.

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