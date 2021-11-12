В СНБО объяснили, будет ли Украина открывать огонь, если мигранты из Беларуси пойдут на прорыв

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей / Фото Reuters

Украинские пограничники не будут открывать огонь на поражение, даже если нелегальные мигранты из Беларуси пойдут на прорыв нашей границы.

Такое заявление озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

"Мы не можем открывать огонь на поражение. Это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры, чтобы это не произошло — и мы сейчас этим вопросом занимаемся", - сказал он.

"Но понимая объем этой толпы... Потому что беженцы — это беженцы, а толпа — это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи. У нас есть определенные предложения по этому поводу", — добавил Данилов.

Секретарь СНБО обратил внимание, что в Украине нет наказания за нарушение границы.

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"Любой человек может нарушить нашу границу. Административный штраф — и на этом все закончено. Он говорит, что ему что-то не нравится — и мы за свой счет должны его кормить, давать ему белье, охранять, предоставлять все необходимые для человеческой жизни вещи", — сказал Данилов.

По словам Данилова, сейчас в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

"Эти люди – официально это туристы. Эти "туристы" прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года", - отметил он.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.

В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.

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