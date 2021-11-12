В СНБО объяснили, будет ли Украина открывать огонь, если мигранты из Беларуси пойдут на прорыв

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание, что в Украине нет наказания за нарушение границы кроме админштрафа.
Украинские пограничники не будут открывать огонь на поражение, даже если нелегальные мигранты из Беларуси пойдут на прорыв нашей границы.
Такое заявление озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.
"Мы не можем открывать огонь на поражение. Это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры, чтобы это не произошло — и мы сейчас этим вопросом занимаемся", - сказал он.
"Но понимая объем этой толпы... Потому что беженцы — это беженцы, а толпа — это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи. У нас есть определенные предложения по этому поводу", — добавил Данилов.
Секретарь СНБО обратил внимание, что в Украине нет наказания за нарушение границы.
"Любой человек может нарушить нашу границу. Административный штраф — и на этом все закончено. Он говорит, что ему что-то не нравится — и мы за свой счет должны его кормить, давать ему белье, охранять, предоставлять все необходимые для человеческой жизни вещи", — сказал Данилов.
По словам Данилова, сейчас в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.
"Эти люди – официально это туристы. Эти "туристы" прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года", - отметил он.
Ситуация на границе Беларуси с Польшей
8 ноября колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.
10 ноября стало известно, что две большие группы мигрантов с Ближнего Востока проникли в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев силой снесли заборы в окрестностях города Крынка и села Беловежа. Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных - разыскивают.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза через Беларусь, могут попытаться пройти через территорию Украины.
В Социал-демократеской партии в немецком Бундестаге предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки об убежище в ЕС.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев не собирается принимать в своей стране нелегальных мигрантов. По его словам, депутаты от Социал-демократической партии Германии, которые выступили с такой инициативой в отношении Украины, должны забрать мигрантов к себе – домой или в Бундестаг.
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