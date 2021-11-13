Польский солдат погиб на границе с Беларусью из-за несчастного случая

Предварительной причиной смерти солдата называют выстрел из служебного оружия / УНИАН

Польский солдат 13 ноября погиб на границе Польши с Беларусью. Военная полиция совместно с прокуратурой ведут расследование. По предварительной информации, смерть наступила в результате выстрела из служебного оружия. Третьи лица к инциденту не причастны. Военный не выполнял задачи непосредственно на кордоне и не контактировал с мигрантами.

"Тринадцатого ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады", - сказал командир бригады, сообщает Wydarzenia.

Указывается, что согласно предварительной информации, причиной смерти солдата стал выстрел из служебного оружия.

"Следствие проводит Военная полиция при участии прокуратуры Белостока. По предварительным данным, был произведен выстрел из служебного оружия, в результате чего солдат погиб, третьи лица к инциденту не причастны", - отмечено в сообщении.

Командир 17-й механизированной бригады Войска польского добавил, что солдат следить в резерве и "не выполнял задачи непосредственно на польско-белорусской границе". С мигрантами он также не контактировал.

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"Его направили служить на границе чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами", - подчеркивается в сообщении.

Семье солдата сообщили о смерти. С родственниками погибшего работает психолог.

Издание указывает, что 6 дней назад погиб еще один польский солдат. Военнослужащий 21-й Подгальской стрелковой бригады выполнял задачи на границе с Беларусью, связанные с логистикой.