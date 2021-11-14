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Запад жует сопли, а Украина должна укреплять ВСУ: Кондратюк сделал резкое заявлении о войне с РФ

14 ноября 2021, 15:26
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РФ остается страной с ядерным оружием, поэтому воевать с Москвой никто не будет, считает Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Никто не может надеть наручники на Россию или Путина - Кондратюк / Главред

Запад не может применить серьезные меры в отношении России, поскольку у Москвы есть ядерное оружие. Мир не демонстрирует принципиального поведения в данной ситуации, а Украина самостоятельно сделать ничего не может, кроме как работать над укреплением своей армии и противостоять пропаганде. Украинцам нужно помнить, что во благо страны гибнут люди. Об этом заявил украинский продюсер Игорь Кондратюк.

В интервью Телеграф он назвал РФ "гопником" с "ядерной дубинкой", с которым нельзя справиться по-закону. По его словам, воевать с Россией никто не будет, так как у Москвы есть ядерное оружие. Поэтому мир не действует решительно и многое позволяет российскому государству. Украине в такой ситуации остается только укреплять свою армия и противодействовать российской пропаганде.Читайте также"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России

"Как вы наденете наручники на Россию, на Путина? Никак. Кто будет воевать с РФ? Никто. Кому это надо? Это ведь ядерная война, которая может уничтожить всё. Мы, конечно, немного удивились тем, что мир жует сопли и столько позволяет России. Но сами глобально поделать ничего не можем. Только укреплять армию, проводить реформы, не поддаваться российской и пророссийской пропаганде. Одна надежда, что Запад всё же играет в долгую. Всё было бы иначе, если бы Россия не имела ядерного оружия. Но, к сожалению, она его имеет. А мы – уже нет…", - отметил Кондратюк.

Также он подчеркнул, что украинцы должны помнить о гибели украинских военных за свою страну.

"Правда, эти цивилизованные люди не особо думают о том, что на форпосте, сдерживая варваров, гибнут украинцы, защищая в 21 столетии свою территорию", - подчеркнул Игорь Кондратюк.

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Петиция Кондратюка к президенту о запрете гастролей россиян в Украине

В сентябре Кондратюк создал петицию на сайте президента с требованием запретить все гастроли российских артистов в Украине. По его словам, выступление россиян в ситуации, когда между государствами идет война, является коллаборацией с агрессором.

Петиция набрала более 25 000 голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже есть списки, в которые вносят тех артистов, которые не могут выступать на территории Украины. При этом запрещены к показу фильмы и программы с людьми из вышеуказанных списков.

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