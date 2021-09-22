УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

22 сентября 2021, 13:53

Продюсер создал петицию на сайте президента.

Игорь Кондратюк
Кондратюк создал петицию о запрете выступлений артистов из РФ в Украине / СТБ

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить любые концерты российских звезд в Украине. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

Шоумен назвал "диким и бесчестным" то, что концерты русских в Украине до сих пор не запрещены. Также он добавил, что позволять российским звездам выступать в Украине – это нонсенс и коллаборация с агрессором.

"Эта война унесла жизни 14 000 граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине НЕ запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда – перед их жертвами", – написал Игорь Кондратюк у себя в Facebook.

Шоумен также напомнил слова Зеленского до его избрания президентом о войне как "бизнесе на крови", применив эту формулировку в отношении сотрудничества с российскими артистами.

"Как любил говорить нынешний Президент Украины В. Зеленский – "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире около 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи "русского мира"!" – подытожил Кондратюк.

Реклама

На данный момент под петицией на сайте президента Украины из необходимых 25 000 голосов собрано 1531.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.

viber
Владимир Зеленский Игорь Кондратюк российские артисты
Сейчас вы просматриваете новость «"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к праздникуРождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врачаКто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшегоСтрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего "Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке "Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

Последние новости

13:59

"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

13:53

"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

13:47

"Это слабость, но ответ будет сильным": Зеленский отреагировал на покушение на Шефира

13:36

Попытка запугать Зеленского? Все, что известно о покушении на Шефира в Лесниках

13:34

Удар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

Реклама
13:14

"Заказчики" и "приспешники" не избегут наказания: Зеленский готовит заявление о покушении на Шефира Видео

13:11

По программе Зеленского открыли 100 "активных парков", еще 500 - до конца года

13:05

В Украине появился сервис, который будет помогать находить пропавших детей Видео

13:05

К чему снятся роды: толкование сна

12:57

"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях Видео

12:56

"Засада была в лесу через дорогу": в "Слуге народа" выдвинули три версии покушения на Шефира

12:55

Суд снял уголовную ответственность с известного антимайдановца "Топаза"

12:46

Вакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой

12:42

Более десятка выстрелов и попытка убийства: у Зеленского сделали заявление о покушении на Шефира

12:26

8 марта и 1 мая не отменят: в Минкульте объяснили нюансы нового проекта закона

12:24

"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 Видео

12:21

Шефир в шоковом состоянии, его отвезли в безопасное место - Арахамия

12:07

82% украинцев заметили, как улучшились дороги за время "Большой стройки" Зеленского – опрос

11:50

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

11:46

Покушение на Шефира: в МВД начали спецоперацию и сообщили новые подробности

Реклама
11:36

Врач объяснила, какой вакциной от COVID-19 лучше всего уколоться

11:13

Подробности покушения на Шефира: стреляли из автомата, водитель получил три пули

10:57

Юной модели из Каменского, которая сожгла флаг Украины, грозит до трех лет в тюрьме Видео

10:55

Вспомнила о дочке через 3 месяца: украинка требует вернуть ребенка, которого бросила в роддоме Видео

10:45

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

10:28

Искромсал топором: под Днепром мужчину жестоко убил мать пятерых детей

10:26

Зима не за горами, она уже в горах: Карпаты завалило снегом, ударил мороз

10:23

Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

10:21

Санузел только для работников метрополитена: мужчине пришлось справлять нужду прямо на станции

10:04

Две уникальные операции за день: во Львове медики провели трансплантацию сердца и легких

09:52

Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной брове

09:27

В Ивано-Франковске мэр пообещал миллион той школе, где вакцинируются от COVID-19 все сотрудники

09:15

В Киеве 17-летняя девушка чуть не прыгнула с балкона на 25 этаже: коп спас ее в последние секунды Видео

09:00

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

09:00

Холодная война, демарш Франции в НАТО и союз Китая с Афганистаном: чем миру грозит AUKUS

08:56

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

08:29

В США умер актер-звезда сериала Секс в большом городе

08:26

Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 7 тысяч новых COVID-зараженных Видео

07:50

Разумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношения мнение

07:42

Зеленский пообещал украинцам в США ввести двойное гражданство Видео

Реклама
07:19

Зеленский в Нью-Йорке провел ряд важных встреч: с кем и о чем договорился Видео

06:43

"Это не мой флаг": под Днепром девушка сожгла символ Украины под хохот друзей Видео

06:15

У Хьюстона проблемы: почему "Слуга народа" пытается отправить Разумкова в отставку мнение

05:40

Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Видео

04:57

Гороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков года Видео

04:45

Какие блюда из картофеля самые вредные - объяснение диетолога

03:50

В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты Фото

03:47

Выборы в Госдуму России и решение ЕС: дипломат объяснил позицию Европы по блокаде результатов Видео

03:19

Новое исследование определило самую эффективную вакцину от COVID-19

02:10

Можно ли определить длительность мужской жизни по талии - ответ невролога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять