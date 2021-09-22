"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

Кондратюк создал петицию о запрете выступлений артистов из РФ в Украине / СТБ

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить любые концерты российских звезд в Украине. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

Шоумен назвал "диким и бесчестным" то, что концерты русских в Украине до сих пор не запрещены. Также он добавил, что позволять российским звездам выступать в Украине – это нонсенс и коллаборация с агрессором.

"Эта война унесла жизни 14 000 граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине НЕ запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда – перед их жертвами", – написал Игорь Кондратюк у себя в Facebook.

Шоумен также напомнил слова Зеленского до его избрания президентом о войне как "бизнесе на крови", применив эту формулировку в отношении сотрудничества с российскими артистами.

"Как любил говорить нынешний Президент Украины В. Зеленский – "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире около 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи "русского мира"!" – подытожил Кондратюк.

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На данный момент под петицией на сайте президента Украины из необходимых 25 000 голосов собрано 1531.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.