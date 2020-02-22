"Уже прошлепали": Кондратюк дал тревожный прогноз Украине

Игорь Кондратюк высказался о возможности договориться с Россией / Главред

С Россией можно договориться только при одном условии – если Украина согласится стать округом РФ, то есть "Малороссией". Такое мнение высказал украинский продюсер Игорь Кондратюк.

По его мнению, Киев должен разорвать все отношения с Москвой, в том числе и дипломатические.

"С Россией нельзя идти на потепление никак. За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет", – сказал Кондратюк в интервью Обозревателю.

По его мнению, у Украины есть два варианта - или сопротивление, или мир на условиях России.

"Сейчас происходит их желание договориться с Россией. Так и хочется сказать – как дети. Вы хотите договориться, чтобы они забрали не только Крым и Донбасс, вы о чем-то хотите договориться? Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, иначе станем "малороссией" и округом России. Пока кажется, он до сих пор до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", - считает продюсер.

При этом Игорь Кондратюк не исключает, что "время Х мы уже прошлепали": "Это встреча Зеленского с Меркель и Макроном. Это и была неотвратимость, после чего Европа забьет на нас, а мы можем хоть удавиться".

"Но я все-таки – оптимист! Агрессор будет наказан, а Украина будет двигаться только вперед, к процветанию!", - резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной. Кроме того, хозяин Кремля признал, что РФ теряет от отсутствия дружбы с Украиной и неожиданно вспомнил об уважении к украинцам.